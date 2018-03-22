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Приставы объявили в розыск агрессивных коллекторов, предложивших новосибирцу продать почку ребёнка
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Приставы объявили в розыск агрессивных коллекторов, предложивших новосибирцу продать почку ребёнка 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
Судебные приставы из Новосибирска начали поиски коллекторов, которые угрожали должнику по микрозайму и предлагали ему продать почку ребёнка ради выплаты долга.
После того, как новость об угрозах коллекторов появилась на НГС, с должником Артуром Пушинским связались судебные приставы.
«Будет проводиться проверка нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела УФССП по Новосибирской области Назар Вдовенко.
По его словам, приставам предстоит не только найти нарушителей, но и собрать против них доказательства. Только после этого их можно будет наказать по ст. 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Согласно этой статье, в зависимости от нарушения коллекторов и кредиторов могут оштрафовать, дисквалифицировать или временно приостановить их работу.
«Мы можем только привлекать к административной ответственности, к сожалению. Хотя те фразы, которые прозвучали в аудиозаписи [телефонного разговора], которая была выложена [на НГС], — мне кажется, там должна быть ответственность более серьёзная и более суровая», — добавил Назар Вдовенко.
Накануне НГС опубликовал новость о том, что новосибирцу Артуру Пушинскому угрожают коллекторы из-за долга в 19 тысяч рублей. Один из звонивших, представившийся сотрудником коллекторского агентства «Альянс», намекнул должнику, что во время прогулки с его женой и сыном «всё что угодно может произойти». Также коллектор предложил Пушинскому продать почку ребёнка ради выплаты долга.
Как уточнил Назар Вдовенко, сейчас в реестре федеральной службы судебных приставов нет ни одного коллекторского агентства с названием «Альянс», хотя есть несколько организаций, в названии которых слово «альянс» сочетается с другими словами.
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