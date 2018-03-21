Как Российская империя хотела русифицировать Финляндию

Более 100 лет Финляндия находилась в составе России . Для официального Петербурга это была не просто национальная окраина, а форпост государства в Балтийском регионе, который требовал постоянного внимания со стороны властей.

В особом статусе

Первый опыт управления финскими землями Россия приобрела в ходе Северной войны. Заняв территории Финляндии в 1714 году, русские войска находились там в течение последующих семи лет. Российское военное руководство, всеми силами стремясь расположить к себе финнов, объявило, что гарантирует местным жителям правовую защиту и покровительство. Оскорбление гражданского населения, своевольный сбор контрибуции, мародерство и любое проявление насилия карались смертной казнью.

В 1742 году императрица Елизавета распространила манифест, в котором предлагала финнам отделиться от Швеции и обещала поддержку, если они пожелают образовать независимое государство. Однако жители финских земель проигнорировали призыв русской царицы. [С-BLOCK]

Великое княжество Финляндское (ВКФ) вошло в состав Российской империи в ходе последней русско-шведской войны 1808-1809 годов. Приобретение было подкреплено высочайшим манифестом «О покорении шведской Финляндии и о присоединении оной навсегда к России», в котором Александр I сообщал: «Вследствие того повелели Мы принять от обывателей её присягу на верное Престолу Нашему подданство». Согласно документу, русское правительство обязывалось сохранять прежние законы и сейм Финляндии. Император повелел использовать доходы от налоговой и финансовой систем княжестватолько на нужды самой страны, при этом денежной единицей сделать российский рубль. Позднее сейм постановил оставить систему поселённых российских войск, по которой они совмещали военную службу с ведением сельскохозяйственной деятельности.

На протяжении всего XIX века Финляндское княжество обладало достаточно широкой автономией, собственной конституционной системой и независимым от Петербурга календарем. Управление княжеством осуществлялось сенатом, который лишь номинально возглавлял русский генерал-губернатор.

Историк, специалист по северным странам Илья Соломещ отмечает, что Финляндия, входившая в состав Российской империи, имела абсолютно особый, уникальный статус и определённые признаки государства. Это, согласно историку, позволяло представителям финской политической элиты говорить о полноценной государственности.

Любимый царь

В центре Хельсинки на Сенатской площади стоит памятник российскому императору Александру II. Смотрящий вперед царь пребывает в окружении аллегорических фигур, олицетворяющих его добродетели: «Закон», «Мир», «Свет» и «Труд».

В Финляндии действительно чтят царя-освободителя, сделавшего много не только для русского, но и для финского народа. Его правление связывают с ростом экономики княжества и развитием национальной культуры. Кульминацией либеральной политики Александра II в отношении Финляндии можно считать утверждение в 1863 году Конституции, закреплявшей права и основы государственного строя Финляндского княжества. В 1865 году император вернул в обращение национальную валюту — финляндскую марку, а двумя годами позже издал указ, уравнявший в правах финский и шведский языки. В годы правления Александра II у финнов появились собственные почта, армия, чиновники и судьи, была открыта первая в княжестве гимназия и введено обязательное обучение в школе.

Когда в 1881 году Александр II погиб от рук народовольцев, Финляндия встретила это известие с горечью и ужасом, отмечает историк Ольга Козюренок. В тот роковой март финны потеряли многое, ведь ни один из царствующих Романовых не был так благосклонен к Финляндии, как Александр II. На народные пожертвования благодарные финны воздвигли памятник своему благодетелю, который и по сей день является одним из символов Хельсинки.

Насильственное сближение

С воцарением Александра III стала заметна тенденция централизации страны, что в значительной степени коснулось национальных окраин. Власти активно противодействовали сепаратистским устремлениям нерусских народов, пытаясь их интегрировать в российскую культурную общность.

В Финляндии политика русификации наиболее последовательно проводилась с 1899 года, с небольшим перерывом, вплоть до распада империи. В финской историографии этот период принято называть «sortokaudet» — «временем гонений». В феврале 1899 года публикуется манифест, устанавливавший право великого князя издавать законы без согласования с представительными органами власти Финляндии. За ним последовали: Манифест о языке 1900 года, объявлявший русский язык третьим официальным языком Финляндии после финского и шведского; закон о призыве в армию, ликвидировавший финские вооруженные силы как отдельное формирование и включивший их в состав армии Российской империи. Следует также отметить законы, резко ограничившие права финского сейма в пользу российской Думы , а затем распустившие парламент и усилившие репрессивные меры в отношении сепаратистских движений Финляндии.

Доктор исторических наук Юрий Булатов называет подобную политику вынужденной, отмечая, что царизм в перспективе был намерен разработать такую модель управления финскими землями, которая позволила бы одновременно решить несколько задач: [С-BLOCK]

«Во-первых, обеспечить социальную стабильность в Балтийском регионе и минимизировать риски возникновения конфликтных ситуаций как на религиозной, так и национальной почве; во-вторых, сформировать благоприятный образ России, который мог бы стать притягательным примером и для финского населения на территории ВКФ, оставшегося в составе Швеции».

Нельзя забывать и об осложнении международной обстановки. России по-прежнему могла угрожать Швеция. С конца 1870-х годов Балтийский регион попал в зону интересов набиравшей мощь Германии , были еще Англия Франция , атаковавшие Финляндию во время Крымской войны.

Финляндия вполне могла быть использована любой из перечисленных держав для нападения на Россию, что ставило в первую очередь под угрозу её столицу — Санкт-Петербург. Учитывая неспособность финской армии противостоять агрессии, стала жизненно важной более тесная интеграция княжества в военно-административные структуры империи.

Тиски сжимаются

Начало планомерной русификации Финляндии положило назначение в октябре 1898 года генерал-губернатором княжества Николая Бобрикова. Уточним, что русификация проводилась в первую очередь в административно-правовой сфере и практически не затронула области культуры и образования Финляндии. Для центральных властей важнее было создать единую законодательную, экономическую и оборонную структуру.

Русско-японская война на несколько лет сместила приоритетные устремления Российской империи с запада на восток. Однако с 1908 года по инициативе премьер-министра Петра Столыпина российские власти продолжили наступление на финскую автономию, что вызвало резкое недовольство со стороны националистических кругов Финляндии.

В 1913 году были приняты законы, позволявшие брать кредиты из казны Великого княжества Финляндского на нужды обороны Российской империи, а также о равноправии русских граждан в Финляндии. Через год в Финляндии для обеспечения безопасности и порядка был размещен значительный контингент русской армии. В ноябре 1914 года в финскую прессу просочились секретные материалы российского правительства , свидетельствующие о наличии долгосрочной программы русификации страны.

К свободе

Русификация вызвала небывалый подъем национального движения и массовые протесты в Финляндии. К Николаю II была отправлена петиция, собравшая 500 000 подписей, c просьбой отменить Февральский манифест. Однако царь ее проигнорировал. В ответ участились забастовки и стачки, набирала обороты политика «пассивного сопротивления». К примеру, ещё в 1902 году на призывные пункты явилась только половина финских военнообязанных.

Историк Илья Соломещ пишет, что в то время петербургским чиновникам было совершенно непонятно, о какой русификации толкуют финны, ведь, с точки зрения властей, речь шла об унификации, а не о том, чтобы из финнов сделать русских. По словам историка, политика Петербурга заключалась в постепенном размывании основ финляндской автономии, прежде всего через трансформацию, унификацию законодательства. Однако в Финляндии это воспринималось не иначе как покушение на суверенитет. [С-BLOCK]

Действия российской власти в Финляндии, к сожалению, только способствовали радикализации сепаратистского движения. Мятежное княжество превратилось в канал для поступления денег и литературы для российских левых, здесь создавалась одна из баз Первой русской революции.

В июне 1904 года в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) финскими националистами был убит генерал-губернатор Бобриков. Российские власти в ответ разгромили финское тайное общество «Кагаль», боровшееся с русификацией страны.

Мировая война, Февральская и Октябрьская революции высвободили сепаратистское движение из тисков самодержавия. После отречения императора от власти и длительного отсутствия претендентов на престол финский парламент посчитал необходимым выбрать верховную власть в стране. 6 декабря 1917 года была провозглашена независимость Финляндии.