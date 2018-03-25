В Ростове нашли пропавшего пять дней назад 15-летнего школьника

15-летний мальчик, пропавший пять дней назад, вернулся домой. Об этом 161.ru рассказала его мама Ирина.

— Сын узнал о том, что его разыскивают, из публикаций в СМИ. Он вернулся домой вчера вечером. Все это время он был на рынке на Днепровском, место там, конечно, нехорошее — туда сбегают и другие ребята из нашей школы. Родители работают, хороших бесплатных секций здесь нет — вот они и беспризорничают, — сказала Ирина.

С подростком все в порядке, сейчас он находится дома.

Мальчик сбежал из дома 20 марта: он сходил на два урока, затем ушел из школы и пропал, перестав выходить на связь с матерью.