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Новые автобусные маршруты соединят Ростов и Новочеркасск с аэропортом
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Новые автобусные маршруты соединят Ростов и Новочеркасск с аэропортом 

АиФ Ростов 3 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, донской минтранс объявил конкурс на осуществление пассажирских перевозок по двум маршрутам.
Согласно конкурсной документации, маршрут №700 (от привокзальной площади донской столицы до аэропорта) должен обслуживаться автобусами большого класса.
В отличие от маршрута №285, следующего от привокзальной площади по улице Левобережной без остановок в черте города, на маршруте №700 будут остановки в Ростове-на-Дону.
Второй лот — маршрут №800 (от железнодорожного вокзала Новочеркасска до «Платова»). Он будет обслуживаться автобусами малого и среднего класса.
Итоги конкурса на осуществление пассажирских перевозок должны подвести 24 апреля.
Планируется, что уже 30 апреля автобусы начнут курсировать по новым маршрутам.
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