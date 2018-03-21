Новые автобусные маршруты соединят Ростов и Новочеркасск с аэропортом

Согласно информации из официальных источников, донской минтранс объявил конкурс на осуществление пассажирских перевозок по двум маршрутам.

Согласно конкурсной документации, маршрут №700 (от привокзальной площади донской столицы до аэропорта) должен обслуживаться автобусами большого класса.

В отличие от маршрута №285, следующего от привокзальной площади по улице Левобережной без остановок в черте города, на маршруте №700 будут остановки в Ростове-на-Дону.

Второй лот — маршрут №800 (от железнодорожного вокзала Новочеркасска до «Платова»). Он будет обслуживаться автобусами малого и среднего класса.

Итоги конкурса на осуществление пассажирских перевозок должны подвести 24 апреля.

Планируется, что уже 30 апреля автобусы начнут курсировать по новым маршрутам.