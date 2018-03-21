Волгоградские «феи» на велосипедах рассмешили водителей и коров

Волгоградские атлеты, нарядившись в розовые юбки и соорудив себе крылья, отправились в «Забег фей» от Ахтубинска до Баскунчака.

— Своими яркими нарядами мы скрасили серый и унылый пейзаж межсезонья, — уверен волгоградец Дмитрий Чирков . — Кажется, что все 42 километра пути вместе с нами смеялись и водители проезжавших мимо машин, и даже стада пасущихся на полях коров.

Чувства юмора, по мнению спортсменов, было не занимать и полицейским, выследившим нарядных и атлетичных «фей».

— На 16 километре трассы к нам подъехала патрульная машина. Странные ребята в розовых шляпах и очках, которые едут по дороге в день выборов, немного смутили полицейских, — продолжает Дмитрий Чирков. — Посмеявшись над нашими образами, они все же дождались нас на финише и собрали с каждого участника необычного забега по объяснительной. Мы ведь ни за кого не агитируем, к политике не имеем никакого отношения — только спорт и хорошее настроение.

По словам Дмитрия Чиркова, в этом году отряд подтянутых и спортивных «фей» стал больше — кто-то из участников проехал 42 километра на велосипеде, а кто-то на скейте.

— Не подкачали и с нарядами, — продолжает волгоградский спортсмен. — В этот раз каждая «фея» позаботилась о ярких аксессуарах, шляпках, очках или перчатках. Это не эпатаж, а лишь яркое начало нового спортивного сезона.