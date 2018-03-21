Фирме Бочкарева предложили свернуть торговлю у кинотеатра «Россия»

В постановлении мэрии говорится, что ООО «Рынок Народный» может организовать на площадке перед кинотеатром «Россия» предпраздничную и праздничную торговлю в соответствии с перечнем.

Кстати, перечень выставок-ярмарок, приложенный к документу, составлен так ловко, что торговля там велась круглый год на совершенно законных основаниях. Например, ярмарка к Рождеству Христову длилась с 1 по 31 января, ко Дню защитника Отечестве — с 1 по 28 февраля, к Международному женскому дню — с 1 по 31 марта. И далее по списку — каждый месяц по всенародному празднику: Пасха, День Победы, День России , День работника торговли, День Воздушно-десантных войск, День знаний, День работника сельского хозяйства, День народного единства и Новый год.

Тем не менее, праздник коммерсантов подошел к концу. Срок постановления администрации истекает 31 марта, первый будний день — 1 апреля. К тому же рынок потребовал закрыть председатель комиссии гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев . Он заявил, что эта площадка открывалась как выставка-ярмарка выходного дня, а превратилась в «настоящую помойку».

Прокуратура Ленинского района, выехав на место, не обнаружила признаков демонтажа ларьков. Торговую площадку явно не собираются сворачивать. Гендиректору ООО «Рынок Народный» объявлено предостережение.

Александр Бочкарев. И это не самый плохой исход. В Севастополе , например, прокурорская проверка «Рынка Народного» закончилась уголовным делом. Принцип продаж там был тот же — ярмарки-выставки. На торжественное открытие рынка приезжал лично депутат Законодательного собрания Нижегородской области

Руководителем всех «Рынков Народных» числится Дмитрий Яшнов: в Севастополе, два в Нижнем Новгороде и один в Великом Новгороде. Владелец предприятий — мать Бочкарева Нина Ивановна. В одном из нижегородских рынков у нее доля 80%, в остальных — по 100%.