Менеджеры VSMPO Tirus из Германии и Китая посетили Верхнюю Салду

Для стажировки.

В марте 2018 года очередную стажировку на основной производственной площадке корпорации «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде прошли специалисты по продажам из зарубежных дистрибьюторских комплексов VSMPO Tirus.

В течение недели свои знания о титане пополняли пять представителей дочерних компаний в Германии и Китае . Знакомство с ВСМПО началось в музейно-выставочном центре и продолжилось в цехах. За четыре дня гости узнали много нового об оборудовании и продукции плавильно-литейного и листопрокатного комплексов, а также кузнечных цехов. Они активно интересовались процессами контроля качества продукции и лично убеждались в его высокой планке, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

"В Китае многие заводы тоже производят титановую продукцию, но они не настолько квалифицированы. ВСМПО — это компания с мировым именем, ее продукция более конкурентоспособная. Я изучала все по книгам, и коллеги многое рассказывали мне, но хотела увидеть все своими глазами. Я очень горжусь, что работаю здесь", — поделилась стажер VSMPO Tirus China Бай Хуэ.

В завершение рабочей поездки стажеры обсудили с опытными коллегами из корпорации тонкости заключения международных контрактов. Все они отметили, что полученные на Урале знания облегчат им продвижение титановой продукции «ВСМПО-Ависмы» на международном рынке.