Ещё
В Красноярске массажист скрывался от приставов, чтобы не платить алименты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске массажист скрывался от приставов, чтобы не платить алименты 

АиФ Красноярск 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске судебным приставам, пришлось записаться на сеанс массажа, чтобы поймать должника по алиментам, сообщают в пресс-службе УФССП по краю.
Известно, что мужчина задолжал дочери свыше 250 тысяч рублей. Выплачивать долг он не спешил, вместо этого должник начал скрываться от представителей закона. Однако приставам удалось установить место работы мужчины. Оказалось, что все это время он трудился в салоне красоты, где оказывал услуги массажа.
«Руководитель салона документально подтвердил — такого сотрудника нет, но хвалебные отзывы о работе массажиста в интернете говорили об обратном. Тогда было решено действовать изящно — пристав записался на сеанс массажа, где и встретился с должником», — рассказывают в ведомстве.
В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. В случае, если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты, его ждет уголовная ответственность.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске наркоман убил подругу и сварил её сердце Какого числа Родительский день в 2018 году? Что можно и что нельзя на Страстной неделе?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию302
Как Путин поступит с Собчак после выборов579
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге7
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье58
Грудинин представил Путину свою программу129
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение