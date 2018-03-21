В Красноярске массажист скрывался от приставов, чтобы не платить алименты

Красноярске судебным приставам, пришлось записаться на сеанс массажа, чтобы поймать должника по алиментам, сообщают в пресс-службе УФССП по краю.

Известно, что мужчина задолжал дочери свыше 250 тысяч рублей. Выплачивать долг он не спешил, вместо этого должник начал скрываться от представителей закона. Однако приставам удалось установить место работы мужчины. Оказалось, что все это время он трудился в салоне красоты, где оказывал услуги массажа.

«Руководитель салона документально подтвердил — такого сотрудника нет, но хвалебные отзывы о работе массажиста в интернете говорили об обратном. Тогда было решено действовать изящно — пристав записался на сеанс массажа, где и встретился с должником», — рассказывают в ведомстве.

В итоге мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. В случае, если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты, его ждет уголовная ответственность.