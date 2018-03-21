Журналисты союзных СМИ посетили НИЦ «Курчатовский институт»

Первым пунктом программы стала большая трехчасовая экскурсия, организованная учеными Курчатника, как ласково именую свой Центр его сотрудники и знакомство с его исследовательской и технологической инфраструктурой. Для тех, кто никогда не бывал в этом научном заповеднике в центре Москвы , скажем: для подробного знакомства с комплексом, занимающим более ста гектаров и насчитывающем несколько тысяч сотрудников, требуется, конечно, времени раз в десять больше, но и тех впечатлений, которыми союзные журналисты напитались за три часа, вероятно, хватит надолго. Как выразился во время встречи с гостями президент НИЦ Михаил Ковальчук : легче рассказать, чем не занимается его Центр, поскольку сегодня он «развивает целый ряд передовых научных направлений и закладывает основы технологических прорывов» в самых разных областях науки, а также «обеспечивает технологическую независимость и безопасность государства».

Вторым пунктом стал живой разговор журналистов с руководителями Центра, который открыл Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота . Он подчеркнул, что наука в работе Постоянного Комитета занимает особое место, «ведь ученые Беларуси России — те самые люди, которые после распада СССР больше всего опасались разрыва научных связей».

По словам Григория Алексеевича, многолетняя практика использования союзного бюджета со всей очевидностью показала: вкладывать деньги в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки — это самое эффективное и выгодное дело.

— Поэтому мы работаем, как венчурный фонд, и в наступившем году у нас будет действовать 12 союзных программ, которые обещают принести довольно весомые плоды.