Президент Мьянмы ушел в отставку

ТАСС , 21 марта. Президент Мьянмы Тхин Чжо покинул свой пост. Об этом говорится в его обращении в Facebook.

В заявлении говорится, что он «попросил снять с себя полномочия» по собственному желанию.

Тхин Чжо занимал свой пост с марта 2016 года.