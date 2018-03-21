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Президент Мьянмы ушел в отставку
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Президент Мьянмы ушел в отставку 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Реальное время
ТАСС, 21 марта. Президент Мьянмы Тхин Чжо покинул свой пост. Об этом говорится в его обращении в Facebook.
В заявлении говорится, что он «попросил снять с себя полномочия» по собственному желанию.
Тхин Чжо занимал свой пост с марта 2016 года.
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