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В Самаре в торжественной обстановке открыли госпиталь «Мать и дитя»
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В Самаре в торжественной обстановке открыли госпиталь «Мать и дитя» 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, в открытии многопрофильного клинического госпиталя «Мать и дитя» в Самаре приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, полпред президента в ПФО Михаил Бабич, глава региона Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор Сазонов, главы Самары и Тольятти Елена Лапушкина и Сергей Анташев, представители органов власти и профессионального сообщества, сообщает vkonline.ru.
Многофункциональный госпиталь «Мать и дитя» рассчитан на более чем 220 тысячи амбулаторных приемов в год, на восемь тысяч хирургических операций, до 2,5 тысяч родов в год и имеет собственную службу скорой помощи. В структуру госпиталя входят стационарные и амбулаторные отделения, перинатальный и диагностический центры. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в хирургическом стационаре для взрослых по направлениям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия и др. Для детей открыт педиатрический стационар.
ГК «Мать и дитя» — одна из крупнейших компаний в сфере здравоохранения России, объединяющая 36 медучреждений в 22 городах, в ней трудятся более семи тысяч квалифицированных специалистов. В 2017 году в клиниках и стационарах группы компаний получили медицинскую помощь 1,2 млн человек.
Ольга Голодец пожелала успехов всей команде компании, поблагодарила Михаила Бабича и Дмитрия Азарова за поддержку проекта, отметив, что клиники, которые открываются в регионах, ничем не уступают учреждениям, расположенным в Москве и Подмосковье, с высочайшим мировым стандартом здравоохранения.
Михаил Бабич, подчеркнул, что почти тысяча сотрудников госпиталя обладают самыми высокими компетенциями, а самые современные технологии будут доступны для большого количества людей. Полпред также сообщил, что из пяти госпиталей «Мать и дитя» два открыто в Приволжском федеральном округе — в Уфе и Самаре. А через полтора-два месяца в Татарстане будет заложена третья подобная клиника.
Дмитрий Азаров в своем поздравлении подчеркнул, что демографическая ситуация в Самарской области будет и впредь улучшаться, и новый госпиталь будет способствовать этому. Глава региона уверен, что госпиталь будет принимать не только жителей губернии, но других регионов и даже соседних стран.
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