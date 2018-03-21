В Самаре в торжественной обстановке открыли госпиталь «Мать и дитя»

Многофункциональный госпиталь «Мать и дитя» рассчитан на более чем 220 тысячи амбулаторных приемов в год, на восемь тысяч хирургических операций, до 2,5 тысяч родов в год и имеет собственную службу скорой помощи. В структуру госпиталя входят стационарные и амбулаторные отделения, перинатальный и диагностический центры. Круглосуточная стационарная помощь оказывается в хирургическом стационаре для взрослых по направлениям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия и др. Для детей открыт педиатрический стационар.

ГК «Мать и дитя» — одна из крупнейших компаний в сфере здравоохранения России, объединяющая 36 медучреждений в 22 городах, в ней трудятся более семи тысяч квалифицированных специалистов. В 2017 году в клиниках и стационарах группы компаний получили медицинскую помощь 1,2 млн человек.

Ольга Голодец пожелала успехов всей команде компании, поблагодарила Михаила Бабича и Дмитрия Азарова за поддержку проекта, отметив, что клиники, которые открываются в регионах, ничем не уступают учреждениям, расположенным в Москве Подмосковье , с высочайшим мировым стандартом здравоохранения.

Михаил Бабич, подчеркнул, что почти тысяча сотрудников госпиталя обладают самыми высокими компетенциями, а самые современные технологии будут доступны для большого количества людей. Полпред также сообщил, что из пяти госпиталей «Мать и дитя» два открыто в Приволжском федеральном округе — в Уфе и Самаре. А через полтора-два месяца в Татарстане будет заложена третья подобная клиника.