Генсек ООН призвал к взаимной толерантности

ООН , 20 марта / Синьхуа / — Выступая во вторник на пленарном заседании ГА ООН, приуроченном к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к взаимной толерантности и уважению различий.

В своем выступлении генсек призвал людей не допускать нормализации и легализации экстремистской идеологии, а также пресекать враждебные высказывания и дискриминацию других по причине цвета кожи, вероисповедания или сексуальной ориентации. Кроме того, следует пресекать заявления чиновников относительно расового превосходства и их действия, порочащие мигрантов и иностранцев.

Напомним, что в память жертв произошедшего в 1960 году кровавого инцидента в южноафриканском Шарпевиле ГА ООН провозгласила 21 марта Международным днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. —0—