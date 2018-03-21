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Генсек ООН призвал к взаимной толерантности
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Генсек ООН призвал к взаимной толерантности 

ИА Синьхуа 3 часа назад
ООН, 20 марта /Синьхуа/ — Выступая во вторник на пленарном заседании ГА ООН, приуроченном к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к взаимной толерантности и уважению различий.
В своем выступлении генсек призвал людей не допускать нормализации и легализации экстремистской идеологии, а также пресекать враждебные высказывания и дискриминацию других по причине цвета кожи, вероисповедания или сексуальной ориентации. Кроме того, следует пресекать заявления чиновников относительно расового превосходства и их действия, порочащие мигрантов и иностранцев.
Напомним, что в память жертв произошедшего в 1960 году кровавого инцидента в южноафриканском Шарпевиле ГА ООН провозгласила 21 марта Международным днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. —0—
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