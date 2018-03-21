Дорогу на проспекте Мира хотят украсить императором Павлом Первым

Костромичей просят помочь с выбором человека, имя которого попадет на Аллею признания на проспекте Мира, узнал KOSTROMA.TODAY. Опрос проходит на сайте городской администрации в разделе «Жителям» — «Голосование, опросы, обсуждения».

По информации пресс-службы городской администрации, костромичам нужно будет выбрать одну из шести кандидатур.

Голосование на сайте продлится до 1 апреля. Памятную табличку торжественно откроют в День города.

Эту плиту установили летом 2017 года.

Отметим, что первые плиты были заложены в 2007 г. В прошлом году аллею украсили именами Александра Островского Николая Некрасова и Ефима Честнякова.