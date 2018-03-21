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Дорогу на проспекте Мира хотят украсить императором Павлом Первым
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Дорогу на проспекте Мира хотят украсить императором Павлом Первым 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичей просят помочь с выбором человека, имя которого попадет на Аллею признания на проспекте Мира, узнал KOSTROMA.TODAY. Опрос проходит на сайте городской администрации в разделе «Жителям» — «Голосование, опросы, обсуждения».
По информации пресс-службы городской администрации, костромичам нужно будет выбрать одну из шести кандидатур.
В качестве вариантов горожанам предложили императора Павла I, адмирала Василия Чичагова, публициста Василия Розанова, философа Павла Флоренского, меценатов Павла Третьякова и Федора Чижова.
Голосование на сайте продлится до 1 апреля. Памятную табличку торжественно откроют в День города.
Эту плиту установили летом 2017 года.
Отметим, что первые плиты были заложены в 2007 г. В прошлом году аллею украсили именами Александра Островского, Николая Некрасова и Ефима Честнякова.
Напомним, сейчас Аллея признания состоит из памятных табличек с именами Ивана Сусанина, Юрия Долгорукова, Михаила Романова и других людей, которые так или иначе связаны с историей Костромского края.
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