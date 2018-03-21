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Большинство владивостокцев проголосовали 18 марта за благоустройство «Берега здоровья»
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Большинство владивостокцев проголосовали 18 марта за благоустройство «Берега здоровья» 

Prim.News 3 часа назад
Голосование проходило в 55 школах 18 марта.
20 марта, во Владивостоке стали известны итоги рейтингового голосования по отбору общественных пространств, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходило в 55 школах 18 марта. В нем приняли участие свыше 30 тысяч горожан. Лидером голосования стала пешеходная тропа «Берег здоровья», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Для выбора горожанам предлагались 12 общественных территорий. Наибольшее количество голосов горожан получила пешеходная тропа «Берег здоровья», за нее проголосовали 15 917 человек. На втором месте — общественный туалет в зоне отдыха «Площадь Спортивная гавань» — 15 631 голос. На третьем месте — территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского — 14 398 голосов.
Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, точное количество общественных территорий для благоустройства в текущем году зависит от выделенных средств на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды во Владивостоке.
Итоги рейтингового голосования:
1) пешеходная тропа «Берег здоровья»;
2) зона отдыха «Площадь Спортивная Гавань» (общественный туалет);
3) территория между набережной Цесаревича и ул. Светланской, включая территории скверов Невельского, Пушкина и Матросского сквера;
4) общественная территория «Сопка Бурачка»;
5) территория в районе МБОУДО «Владивостокский городской дворец детского творчества»;
6) общественная территория (ул. Енисейская, 23-24, адресная привязка: ул. Русская, 5);
7) парк (о. Попова, на пересечении улиц Заводской, Подгорной, Садовой);
8) сквер им. Анны Щетининой (в районе ул. Крыгина, 80);
9) общественная территория (ориентир — лестница в районе ул. Тунгусская, 69);
10) жариковский сквер (ул. Светланская, 119в);
11) ландшафтно-парковая зона (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10);
12) студенческий парк (остров Русский, полуостров Саперный, п. Аякс, 10).
Проектировщики учли предложения горожан и разработали дизайн-проекты общественных территорий с учетом их пожеланий. Голосование было рейтинговым — люди могли проголосовать как за одну из двенадцати территорий, так и за несколько, или за все сразу.
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