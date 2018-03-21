Депутаты потребовали от правительства конкретики по «Мираторгу»

На заседании комитета по аграрной политике областного Совета Орловской области накануне, 20 марта, депутаты заслушали отчёт о результатах деятельности правительства региона в 2017 году.

Вопросы были заданы зампреду правительства по АПК Дмитрию Бутусову и руководителю департамента сельского хозяйства Сергею Борзенкову, был достаточно широк.

Депутат Леонид Ушаков поинтересовался, есть ли на данный момент какая-то конкретика по договорам с компанией «Мираторг», не станут ли построенные комплексы ударом по экологии региона? Проведена ли необходимая экспертиза?

Дмитрий Бутусов отвечая на вопрос, отметил, что пока подписано только рамочное соглашение о намерениях и в нём нет чётких условий кто, что и где планирует построить.

— Но шаг в практическом направлении уже сделан, руководству компании «Мираторг» направлен запрос, в ответе на который будет отражена не только привязка объектов к местности, но и даны пояснения о возможных воздействиях производства на окружающую среду. После этого профильные службы приступят к анализу возможных рисков. По заверению руководителя, принятое решение будет максимально взвешенным, — сказал Бутусов.

Также на заседании депутаты обсудили ещё ряд вопросов. В целом депутаты отметили, что, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, АПК области развивался стабильно. В итоговом решении был указан ряд вопросов и проблем, требующих решения. Было отмечено, что на недостаточном уровне осуществляется господдержка сельхозпроизводителей, снижается поголовье коров в личных подсобных хозяйствах, что влечёт снижение производства молока; на недостаточном уровне находится система сельхозкооперации.

Не менее актуальный вопрос был рассмотрен в разделе «Разное». О том, как идёт подготовка сельхозпредприятий области к весенне-полевым работам собравшихся проинформировал С. Борзенков. По словам руководителя профильного Департамента, можно говорить об успешном ходе подготовки. Нет проблем с семенами и ГСМ, на завершающем этапе подготовка техники. На данный момент уже приобретено более 80% необходимых минеральных удобрений.

В работе комитета приняли участие вице-спикер Михаил Вдовин, Татьяна Ерохина, Людмила Монина, Леонид Ушаков, Дмитрий Пониткин.

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