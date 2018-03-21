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В Набережных Челнах прокурор покидает свой пост
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В Набережных Челнах прокурор покидает свой пост 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
Прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов уходит в отпуск с последующим увольнением.
Прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов уходит в отпуск 23 марта с последующим увольнением.
1 апреля наступает предельный срок пребывания Евграфова на этой должности — он отработал два срока по пять лет. По закону он больше не может занимать свой пост. С этим и связан выход Евграфова в отпуск, который продлится до его следующего назначения. Он может получить назначение в одной из соседних республик — Чувашскую или Удмуртскую республику.
Александр Евграфов родился в д. Верхняя Баланда Аксубаевского района. Окончил Казанский государственный университет по специальности «юрист», с 1992 — следователь, а затем старший следователь прокуратуры автограда. Работал также прокурор нескольких районов РТ, с 2006 по 2008 годы — первый заместитель прокурора Архангельской области.
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