Ещё
Спасатели нашли в гараже новосибирца без сознания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели нашли в гараже новосибирца без сознания 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 20 марта спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили мужчину из запертого изнутри гаража в Кировском районе Новосибирска.
По информации спасателей, мужчина был без сознания.
«Поступило сообщение от встревоженной женщины, которая сообщила, что муж ушёл на работу, но с работы сообщили, что он там так и не появился. По прибытии спасатели деблокировали дверь гидравлическим аварийно-спасательным инструментом», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели сообщают, что двигатель автомобиля не работал, а у мужчины не было алкогольного опьянения.
«Похоже на интоксикацию или отравление. Точнее могут сказать только медики. Мы видели состояние, но не ставили диагноз», — сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов.
17 марта спасатели МАСС нашли в гараже одного из кооперативов на улице Троллейная труп 40-летнего мужчины — он ушёл из дома накануне происшествия.
ngs.ru: последние новости
Максимальную скорость решили увеличить с 90 до 100 км/ч Обыкновенное зверство «СИБЭКО» даст гари
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов582
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию302
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге7
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье58
Грудинин представил Путину свою программу130
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение