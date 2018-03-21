Спасатели нашли в гараже новосибирца без сознания

Вечером 20 марта спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили мужчину из запертого изнутри гаража в Кировском районе Новосибирска

По информации спасателей, мужчина был без сознания.

«Поступило сообщение от встревоженной женщины, которая сообщила, что муж ушёл на работу, но с работы сообщили, что он там так и не появился. По прибытии спасатели деблокировали дверь гидравлическим аварийно-спасательным инструментом», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели сообщают, что двигатель автомобиля не работал, а у мужчины не было алкогольного опьянения.

«Похоже на интоксикацию или отравление. Точнее могут сказать только медики. Мы видели состояние, но не ставили диагноз», — сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов

17 марта спасатели МАСС нашли в гараже одного из кооперативов на улице Троллейная труп 40-летнего мужчины — он ушёл из дома накануне происшествия.