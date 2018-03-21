250 тысяч книг в кармане: библиотеки открыли читателям онлайн-доступ к электронной базе изданий

Отмечается, что коллекция будет постоянно пополняться знаковыми новинками и популярной среди читателей литературой.

Библиотеки в сотрудничестве со столичным Департаментом культуры открыли для читателей онлайн-доступ к электронной базе книжных изданий.

Для скачивания электронной книги пользователю необходимо завести годовой именной аккаунт в «ЛитРес: Библиотека». Сделать это можно обратившись в читальню. Требуется также установить на телефон приложение «ЛитРес». К тому же, загрузить нужное издание можно с помощью компьютера или любого другого устройства, на котором есть интернет-браузер. Чтение доступно в офлайн-режиме.

В электронной библиотеке содержится около 250 тысяч книг различных жанров. Там вы сможете найти художественную литературу, отечественную и зарубежную классику, издания, посвященные искусству и литературе. В коллекции также имеются аудиокниги.

Кроме этого, специально для пользователей открыли электронный доступ более чем к 40 изданиям профессиональной периодики. Благодаря этому, появилась возможность найти узкоспециализированные научные и деловые издания, к примеру, журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге.

Некоторые читальни обладают собственной электронной базой литературы. В библиотеке имени Н. А. Некрасова занимаются оцифровкой редких и старинных книг, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

— Завести аккаунт в электронной библиотеке можно будет на Московском культурном форуме, который пройдет в Манеже с 23 по 25 марта, там же можно оформить читательский билет, — добавила Мария Рогачева

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