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Перестрелка в торговом центре в Мексике: три человека погибли
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Перестрелка в торговом центре в Мексике: три человека погибли 

Вести.Ru 3 часа назад
20 марта выяснение отношений между знакомыми в торговом центре «Антеа» в штате Керетаро (Мексика) закончилось перестрелкой. О происшествии сообщила радиостанция Radio Formula.
Как уточняется, шестеро мужчин, живших по соседству в штате Гуанахуато, разругались в ресторанном дворике. В ходе спора двое достали оружие и начали стрелять по оппонентам, убив троих и ранив одного из них. Правоохранители приступили к расследованию случившегося, передает ТАСС. Никакой информации о задержании убийц обнародовано не было.
19 марта в Мехико в торговом центре «Реформа 222» также была стрельба. Мужчина пытался убить свою подругу, которая работала в одном из магазинов, после чего выстрелил себе в голову. Женщина скончалась от полученных ранений. Ее убийцу госпитализировали в одну из городских больниц.
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