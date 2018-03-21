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Разборки из-за источника с водой в Дагестане закончились массовой дракой со стрельбой
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Разборки из-за источника с водой в Дагестане закончились массовой дракой со стрельбой 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Потасовку удалось остановить только с помощью полиции.
Массовую драку со стрельбой устроили жители двух горных поселков в Дагестане. Несколько десятков человек сошлись, что называется, «стенка на стенку».
Причина раздора — вода, точнее единственный на всю округу источник. Селам Цухта и Чуни уже много лет приходится делить его между собой.
И вот, после того как в Цухте капитально отремонтировали сети, в соседнем селе решили, что теперь воды им достается меньше.
Горячие разборки проходят не в первый раз и их удается остановить только с помощью полиции.
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