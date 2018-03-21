Разборки из-за источника с водой в Дагестане закончились массовой дракой со стрельбой

Потасовку удалось остановить только с помощью полиции.

Массовую драку со стрельбой устроили жители двух горных поселков в Дагестане . Несколько десятков человек сошлись, что называется, «стенка на стенку».

Причина раздора — вода, точнее единственный на всю округу источник. Селам Цухта и Чуни уже много лет приходится делить его между собой.

И вот, после того как в Цухте капитально отремонтировали сети, в соседнем селе решили, что теперь воды им достается меньше.

Горячие разборки проходят не в первый раз и их удается остановить только с помощью полиции.