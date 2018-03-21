Ещё
За 79 млн рублей отремонтируют дороги в Искитиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За 79 млн рублей отремонтируют дороги в Искитиме 

Все новости Новосибирской области 3 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Напомним, что приоритетный проект рассчитан на 2017-2025 годы. За этот период планируется восстановить все дороги города. В текущем году в рамках данного проекта запланировано отремонтировать участок по улице Советская, от улицы Комсомольская до Шипуновского переезда. На это из средств федерального и областного бюджетов выделено 79 миллионов рублей, а также 5% от этой суммы — местное софинансирование.
Заместитель главы администрации Искитима Константин Сеничев отметил, что, к сожалению, выделенных средств на 2018 год хватит лишь на ремонт участка по улице Советская, от улицы Комсомольская до моста через реку Койниха. На данном участке планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, обустройство заездных остановочных карманов, парковок, съездов, примыканий к улицам, ремонт существующих и установку недостающих светофоров, ремонт тротуаров, обустройство дороги (установка дорожных знаков, пешеходного ограждения, нанесение дорожной разметки, ремонт уличного освещения). И если по результатам проведенного аукциона на выполнение данных работ удастся сэкономить средства, то ремонт будет продолжен дальше.
На каком участке начнутся работы в 2019 году, предложено выбрать горожанам. «От жителей города поступило пять предложений. Предлагают сделать проспект Юбилейный, улицы Юбилейная (Балдаковка), Советская, Береговая», — пояснил заместитель главы администрации. На заседании экспертной рабочей группы рассмотрены все предложения. В ходе обсуждения принято решение: внести в приоритетный проект приведение в порядок в 2019 году дороги по проспекту Юбилейный — от ГИБДД до кругового перекрестка микрорайона Подгорный. Предполагаемое финансирование из областного и федерального бюджетов на эти работы составит 80 миллионов рублей.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Злостных алиментщиков лишат прописки – закон подписан Систему поиска могил «Ритуал» для смартфонов запустили в Новосибирске Врио губернатора встретился с представителями малого и среднего бизнеса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов582
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию302
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге7
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье58
Грудинин представил Путину свою программу130
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение