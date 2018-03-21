За 79 млн рублей отремонтируют дороги в Искитиме

Напомним, что приоритетный проект рассчитан на 2017-2025 годы. За этот период планируется восстановить все дороги города. В текущем году в рамках данного проекта запланировано отремонтировать участок по улице Советская, от улицы Комсомольская до Шипуновского переезда. На это из средств федерального и областного бюджетов выделено 79 миллионов рублей, а также 5% от этой суммы — местное софинансирование.

Заместитель главы администрации Искитима Константин Сеничев отметил, что, к сожалению, выделенных средств на 2018 год хватит лишь на ремонт участка по улице Советская, от улицы Комсомольская до моста через реку Койниха. На данном участке планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия, обустройство заездных остановочных карманов, парковок, съездов, примыканий к улицам, ремонт существующих и установку недостающих светофоров, ремонт тротуаров, обустройство дороги (установка дорожных знаков, пешеходного ограждения, нанесение дорожной разметки, ремонт уличного освещения). И если по результатам проведенного аукциона на выполнение данных работ удастся сэкономить средства, то ремонт будет продолжен дальше.