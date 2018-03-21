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В анкетах для водителей будет графа о посмертном донорстве
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В анкетах для водителей будет графа о посмертном донорстве 

Доктис 3 часа назад
Новый проект закона о трансплантации органов вышел на завершающий этап разработки и вскоре будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. Предлагается внести в него новый пункт: об обязательной информацию о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов в анкетах для водителей.
Ситуация с трансплантацией органов и тканей в России остается сложной. Сегодня у нас проводится впятеро меньше операций по пересадке, чем требуется. Из 10 тысяч органов для пересадки, в которых нуждаются наши пациенты, реально можно обеспечить не более полутора тысяч.
Главная проблема в том, что в нашей стране практика посмертного донорства не очень распространена, люди верят мифам о «черных трансплантологах» и редко соглашаются стать донорами органов после смерти. А те, кто не против такого акта гуманизма, сталкиваются с неотрегулированными формальностями. Согласно действующему закону, свою волю на этот счет необходимо где-то документально зафиксировать, однако где и как не определено.
Эксперты надеются, что правовой вакуум заполнит новый закон, разработка которого заняла последние пять лет. Сейчас в него вносятся последние штрихи.
Глава Фонда независимого мониторинга медуслуг Эдуард Гаврилов считает, что эту проблему можно решить, если каждый человек, сдающий экзамен на водительские права или обменивающий свое водительское удостоверение, будет оставлять согласие или отказ от посмертного донорства в анкетах. «Дело в том, что закон, который на сегодняшний день регулирует все вопросы, связанные с трансплантацией органов и тканей, не учитывает волеизъявления россиян — согласны они или нет с тем, чтобы их органы использовались после смерти. Это должно быть четко прописано в новом документе».
Эксперты надеются, что таким образом удастся создать единый регистр мнений граждан по этому вопросу.
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