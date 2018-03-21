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Жамсуев: жители Забайкалья массово бегут в другие регионы страны
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Жамсуев: жители Забайкалья массово бегут в другие регионы страны 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев заявил, что жители Забайкальского края массово переезжают в другие регионы страны, в том числе начинают уезжать и на Дальний Восток, пишет «Забайкальский рабочий».
О проблемах Забайкальского края Жамсуев рассказал на расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации в рамках Дней Забайкальского края в Совфеде. Сенатор считает, что жители Забайкалья ощущают, что финансирование из бюджета других регионов Дальнего Востока осуществляется на более высоком уровне.
По мнению Жамсуева, забайкальцы ощущают себя брошенными федеральным центром.
«Об этом факте говорит массовый отток населения из региона. Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском Федеральном округе. Причём, забайкальцы уезжают преимущественно в Республику Бурятию, Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор.
По его словам, федеральные власти должны не допускать диспропорции в финансировании Дальнего Востока и Байкальского региона.
«1900 километров территории Забайкалья проходит вдоль границы с Китаем. При этом в 17 приграничных районах Забайкальского края отсутствует сотовая связь и люди пользуются услугами китайских операторов. На эту проблему также важно обратить внимание», — продолжил Жамсуев.
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