Жамсуев: жители Забайкалья массово бегут в другие регионы страны

О проблемах Забайкальского края Жамсуев рассказал на расширенном заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации в рамках Дней Забайкальского края в Совфеде. Сенатор считает, что жители Забайкалья ощущают, что финансирование из бюджета других регионов Дальнего Востока осуществляется на более высоком уровне.

По мнению Жамсуева, забайкальцы ощущают себя брошенными федеральным центром.

«Об этом факте говорит массовый отток населения из региона. Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском Федеральном округе. Причём, забайкальцы уезжают преимущественно в Республику Бурятию , Красноярский и Краснодарский края. В последнее время наметилась тенденция к переезду в регионы Дальнего Востока», — подчеркнул сенатор.

По его словам, федеральные власти должны не допускать диспропорции в финансировании Дальнего Востока и Байкальского региона.