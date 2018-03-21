В Бирске построят перинатальный центр за 400 миллионов рублей

Рустэм Хамитов пообещал жителям Бирского района построить новый роддом.

Сейчас перинатальный центр в Бирском районе расположен в старом здании, которое было приспособлено под родильный дом, но принимает жителей пяти районов республики. Местные жители давно уже жалуются на ужасное состояние перинатального центра, антисанитарию и плохое отношение врачей.

— У меня трое детей, появившихся в таких условиях. Хочется, чтобы молодые семьи, которые планируют заводить ребятишек, приходили в современный и комфортный родильный дом, — сообщила в беседе с Главой региона многодетная мать Вера Цирульникова.

Выслушав просьбу местной жительницы, Рустэм Хамитов сообщил, что проектирование перинатального центра в Бирске начнется в ближайшее время, а в 2019 году рабочие приступят к строительству.

— Объект, вообще говоря, недешевый — 400 миллионов рублей. Но мы понимаем, на что идем. Средства запланированы в полном объёме. К концу 2020 года постараемся завершить строительство, — ответил Рустэм Хамитов на обращение жительницы Бирска.