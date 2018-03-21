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Новый перинатальный центр за 400 млн рублей построят в Башкирии
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Новый перинатальный центр за 400 млн рублей построят в Башкирии 

АиФ-Уфа 3 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Бирске построят новый перинатальный центр, об этом 20 марта во время личного приёма граждан сообщил Рустэм Хамитов.
Жительница Бирска Вера Цирульникова рассказала главе республики о необходимости строительства в городе большого перинатального центра. По её словам, местный роддом, расположенный в приспособленном старом здании, обслуживает сегодня жителей пяти северных районов региона и фактически переполнен.
«Проблема назрела давно. Хочется, чтобы молодые семьи, которые планируют заводить ребятишек, приходили в современный и комфортный родильный дом» -, рассказала женщина.
Руководитель региона сообщил, что решение о строительстве перинатального центра в Бирске принято, в ближайшее время начнутся проектные работы.
«В 2018 году мы начнём проектирование нового центра, а в 2019 году начнём стройку. Объект, вообще говоря, недешёвый — 400 млн рублей. Но мы понимаем, на что идём. Средства запланированы в полном объёме. К концу 2020 года постараемся завершить строительство», — сказал Рустэм Хамитов.
По его словам, новый перинатальный центр будет обслуживать жителей северной части Башкирии.
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