«Самоход»: как в Советской армии наказывали за самоволку

Самовольная отлучка из расположения части (она же «СОЧи», «самоход», «самоволка»), как правило, каралась помещением под арест на гауптвахту.

Чем она отличается от дезертирства

Самовольной отлучкой считалось нахождение солдата (сержанта, офицера) вне пределов части либо места службы, если ему командование не разрешало покидать данную территорию именно на такое количество времени. В «самоволке» считался воин, если он отсутствовал больше суток. Когда единовременное отсутствие превышало трое суток, это могло расцениваться как дезертирство. Формально, согласно Положению о воинских преступлениях, действовавшему с 1957 года, до 80-х годов к дезертирам причислялись военнослужащие-срочники, самовольно оставившие расположение части на срок, превышающий шесть суток или же сбежавшие явно с целью уклониться от службы.

«Самоволкой» также считалось несвоевременное прибытие без уважительных причин из увольнения. К «самоходам» могли причислить загулявших отпускников, командировочных, возвращавшихся из госпиталей после лечения.

В условиях военного времени в советской армии за самовольную отлучку могли и под трибунал отдать, отправить в штрафбат — вариантов наказания было много, вплоть до расстрела. В Великую Отечественную войну в основном было распространено дезертирство, расценивавшееся как военное преступление.

Сколько за это сидели на «губе»

Чаще всего «самоходов» сажали на гауптвахту («губу»). В зависимости от тяжести проступка срок наказания варьировался от трех до пятнадцати суток. После «губы» эти дни нередко приходилось дослуживать дополнительно, поскольку их в общий срок службы могли и не включить.

На гауптвахту за «самоход» сажали как военнослужащих срочной службы, так и курсантов военных училищ. Режим содержания последних, как правило, был помягче.

Как «самоходы» наказывали себя сами

Неуставное наказание за самовольную отлучку из расположения части (подразделения) в условиях боевых действий в советской армии могло быть гораздо серьезнее, чем по уставу Вооруженных сил СССР — военнослужащий зачастую попадал в плен к противнику. О том, как это происходило во время нахождения ограниченного контингента советских войск в Афганистане , в общих чертах рассказывается в художественном фильме Федора Бондарчука «9 рота».

В действительности в Афгане все было гораздо жестче — из сотен попавших в плен к моджахедам советских военнослужащих-срочников многие оказались в этой ситуации как раз уйдя по тем или иным причинам в «самоволку». Попадание в плен часто означало верную и мучительную смерть — «духи» предпочитали убивать пленников медленно и изощренно. Везло тем, кто соглашался принять ислам и перейти на сторону моджахедов.