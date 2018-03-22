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Спортивные соревнования для детей из арктических районов начались в Якутске
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Спортивные соревнования для детей из арктических районов начались в Якутске 

ТАСС 2 часа назад
ЯКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики» начались в четверг в Якутске. Более 90 детей из девяти арктических районов региона в течение двух дней будут соревноваться в турнирах по эвенкийскому футболу, северной борьбе, бегу на охотничьих лыжах и другим национальным видам спорта, сообщили в Ассоциации коренных малочисленных народов Севера региона.
"Наверное, самым интересным видом является эвенкийский футбол, который сейчас активно возрождается. Он отличается от обычного тем, что мяч сделан из оленьей шкуры, и в него играют на улице зимой в национальной одежде. Состязания по ноори выиграют самые ловкие — нужно будет, не выходя из небольшой площадки, максимально долго удерживать длинную палку на тыльной стороне ладони. Самые меткие участники поборются в метании аркана на хорей — шест, которым управляют ездовыми оленями", — рассказали ТАСС организаторы соревнований.
Кроме того, участники будут соревноваться в беге на широких лыжах по глубокому снегу на дистанцию 1 км. Соревнования по северной борьбе пройдут в двух весовых категориях — до и свыше 55 кг. «В северной борьбе нужно раздеться до пояса и состязаться на снежном или ледовом ковре», — уточнили организаторы.
Как рассказали в ассоциации, предусмотрена культурная программа для участников соревнований. «Некоторые Команды приехали заранее. Они размещены в Центре отдыха и оздоровления детей „Сосновый бор“. Есть возможность проходить также и оздоровительные мероприятия на базе центра», — рассказали в ассоциации. VII съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии проходит в столице региона 20-21 марта. 119 делегатов съезда, представляющие все коренные народы Севера региона, работали на четырех переговорных площадках. -
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