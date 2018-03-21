Новым руководителем исполкома Алексеевского района стал Сергей Демидов

Напомним, на итоговой сессии райсовета 22 февраля Владимир Козонков попросил досрочно освободить его от должности главы Алексеевского района.

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