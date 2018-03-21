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Новым руководителем исполкома Алексеевского района стал Сергей Демидов
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Новым руководителем исполкома Алексеевского района стал Сергей Демидов 

АиФ Казань 44 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Депутаты Алексеевского районного Совета избрали руководителем исполкома района Сергея Демидова.
В ходе заседания были предложены две кандидатуры — Сергей Демидов, который временно исполнял обязанности руководителя исполкома с 22 февраля 2018 года, и Александр Харитонов, являющийся руководителем исполкома поселка. Так как последний взял самоотвод, то депутаты поддержали Сергея Анатольевича. Он коротко изложил свою программу по развитию района, которая зиждется на поддержке сельхозпроизводства, предпринимательства, образования.
Напомним, на итоговой сессии райсовета 22 февраля Владимир Козонков попросил досрочно освободить его от должности главы Алексеевского района.
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