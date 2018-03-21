«Фигово. Одиноко. Больно. Всё хорошо» 

Весной 2016 года 14-летнюю Дарью А. поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Через три недели краевой суд отменил решение районного, постановив, что его «нельзя признать законным и обоснованным». Родители подали в суд, пытаясь взыскать компенсацию морального вреда за неправомерное лишение их дочери свободы, однако в феврале этого года дело проиграли. Теперь общественный защитник девочки хочет дойти до Европейского суда по правам человека. Незаконное наказание подростка, разлучение с семьёй, отказ в возмещении морального вреда — эта история стоила того, чтобы разобраться. Но чем глубже мы погружались в детали, тем больше понимали: условного «врага» ищут не там.