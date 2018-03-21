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Песец Егор и ряпушка в томате
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Песец Егор и ряпушка в томате 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Эта зима ознаменовалась для ямальцев неожиданными встречами. Ямальская фауна продолжает приближаться к человеку.
Очередная звезда интернета — песец Егор. Так его назвали вахтовики, которые регулярно встречают попрошайку у трассы. Похоже, Егор уже понял, где можно поживиться, и теперь выходит к рабочим постоянно.
«Это песец Егор. Живет вдоль трассы. Тунеядствует, побирушничает, отчаянно и упорно с детства не работает и желания не проявляет. Его объектами охоты являются лемминги и водители оранжевых КамАЗов вдоль зимника. Всеяден. Злопамятен. Производит обманчивое впечатление своим внешним видом. Вооружен», — шутят вахтовики.
Напомним, накануне Сабетта прославилась тем, что из одной из пробуренных лунок для исследовательских работ к рабочим вылез огромный морж. Он огляделся, рассмотрел вахтовиков и уплыл восвояси.
ИА Север-Пресс: последние новости
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