Песец Егор и ряпушка в томате

Эта зима ознаменовалась для ямальцев неожиданными встречами. Ямальская фауна продолжает приближаться к человеку.

Очередная звезда интернета — песец Егор. Так его назвали вахтовики, которые регулярно встречают попрошайку у трассы. Похоже, Егор уже понял, где можно поживиться, и теперь выходит к рабочим постоянно.

«Это песец Егор. Живет вдоль трассы. Тунеядствует, побирушничает, отчаянно и упорно с детства не работает и желания не проявляет. Его объектами охоты являются лемминги и водители оранжевых КамАЗов вдоль зимника. Всеяден. Злопамятен. Производит обманчивое впечатление своим внешним видом. Вооружен», — шутят вахтовики.

Напомним, накануне Сабетта прославилась тем, что из одной из пробуренных лунок для исследовательских работ к рабочим вылез огромный морж. Он огляделся, рассмотрел вахтовиков и уплыл восвояси.