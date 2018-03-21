С начала 2018 года специалисты помогли найти работу 125 приморцам с инвалидностью

Количество трудоустроенных инвалидов превышает показатели прошлого года на этот период в два раза.

С начала года за помощью в поисках работы в центры занятости Приморья обратились 365 безработных с ограниченной трудоспособностью. 125 человек уже трудоустроены, сообщает пресс-служба администрации Приморского края

В департаменте труда и социального развития Приморского края отмечают, что количество трудоустроенных инвалидов превышает показатели прошлого года на этот период в два раза. Кроме того, в рамках дополнительных мероприятий трудоустроены восемь выпускников учреждений профобразования и безработных с инвалидностью, прошедших профподготовку по направлению центров занятости.

«Дополнительные меры по содействию в трудоустройстве этой категории соискателей предусматривают возмещение работодателю затрат по оплате труда инвалидов и оплате труда наставников на период адаптации инвалида на рабочем месте», — уточняют специалисты.

Право инвалидов в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение закреплено федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации». Указанная услуга осуществляется с учетом медицинских рекомендаций.

«В прошлом году мы направили на бесплатную профподготовку 128 безработных с ограниченной трудоспособностью, израсходовав на эти цели около 1,7 миллионов рублей. В этом году рассчитываем обучить за счет бюджета не менее ста человек», — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева

18 инвалидов уже в этом году получили профессии, на которые есть спрос у приморских работодателей. Обучение велось по 10 специальностям и программам повышения квалификации. Наиболее популярны среди таких соискателей профессии администратора, мастера маникюра, контролера-кассира, медсестры по массажу, делопроизводителя, кладовщика, менеджера по персоналу.

«В этом году после окончания курсов по специальности «делопроизводство» мы нашли работу двум девушкам-колясочницам. После обучения по специальности «приемщик заказов» смогли устроить на работу молодого человека с расстройством аутистического спектра», — комментируют в Приморском центре занятости населения.

Повышение уровня занятости инвалидов в России — в числе приоритетных задач в социальной сфере, определенных в одном из майских Указов Президента Российской Федерации. Правительством поставлена задача к 2020 году увеличить численность занятых инвалидов трудоспособного возраста в регионах Российской Федерации до 50%.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, специалисты центров занятости должны сопровождать весь процесс интеграции человека с инвалидностью на рынок труда.

«Ограничение в трудоспособности не должно стать препятствием для трудоустройства. И мы должны помочь такому соискателю найти работу. Обязательно с учетом состояния здоровья», — убежден он.