Как выбрать средства гигиены для зубов: 5 важных советов от эксперта

Признайтесь, вы, как и подавляющее большинство людей, отправляетесь к стоматологу лишь в крайнем случае. Поэтому, скорее всего, средства для гигиены полости рта выбираете без участия специалиста. Мы решили исправить эту ситуацию.

Специально для читателей «Летидора» аналитик R&D компании SPLAT Максим Малыхин сформулировал 5 важных советов, которые помогут вам не потеряться в многообразии средств для зубов и выбрать именно то, что вам необходимо.

Максим Малыхин, аналитик R&D компании SPLAT

Совет № 1: при выборе зубной щетки ориентируйтесь на вид щетины

Сегодня на рынке представлено большое количество самых разнообразных щеток: мануальные, электрические, звуковые, ультразвуковые. Кроме того, периодически появляются новости об инновационных щетках, которые чистят всю полость рта сразу, а иногда даже делают это за 10 секунд (пока такие разработки находятся лишь на стадии стартапа, и их в масштабном производстве нет).

Продукты на фото: концентрированная жидкость для полоскания полости рта GLISTER™, Amway; натуральный камчатский ополаскиватель для чувствительной эмали Natura Siberica; суспензия «Жидкая эмаль», Innova; зубная щетка Ultrasoft, Curaprox; зубная щетка средней жесткости «Оптифреш», Oriflame; мягкая зубная щетка Dentalpro; вощеная зубная лента со вкусом мяты Swiss Smile

Согласитесь, привыкнув к повсеместному господству гаджетов с искусственным интеллектом, сложно поверить, что мануальной щеткой почистить зубы можно так же эффективно, как и любой другой. Тем не менее это так.

Эффективность чистки зубов зависит не только и не столько от вида щетки, сколько от вида щетины и техники чистки.

По степени жесткости щетины щетки бывают жесткие, средние, мягкие. Большинству людей подходят щетки средней жесткости и мягкие. Для более эффективного очищения некоторые производители предлагают щетки с разными по строению щетинками.

Придесневая часть зуба и межзубные промежутки — самые труднодоступные места для очищения. Чтобы эффективно очистить эти зоны, подойдут щетки с заостренными на кончиках щетинками.

Для людей с повышенной чувствительностью зубов и заболеваниями десен существуют щетки с расщепленной щетиной (такие экземпляры помогут избежать образования микроцарапин на поверхности зубной эмали). А для тех, кто хочет более эффективно осветлить эмаль, разработаны отбеливающие щетки с прорезиненной щетиной (они аккуратно, подобно ластику, эффективно стирают налет).

Совет № 2: зубная паста должна оказывать комплексное воздействие

Зубную пасту необходимо выбирать, исходя из рекомендаций стоматолога, состояния зубов, полости рта, личных вкусовых предпочтений. Продукт должен прекрасно очищать поверхность зубов, способствовать реминерализации эмали, обладать противокариесным действием, обеспечивать свежесть дыхания.

Продукты на фото: зубная паста с календулой Weleda; твердая зубная паста Boom!, Lush; система отбеливания 3D White Luxe «Совершенство», Blend-a-Med; зубная паста Brackets & Ortho PRO, R. O. C. S. ®; зубная паста с бамбуковой солью PERIOE, LG Household & HealthCare; зубная паста Sensitive White, Splat; зубная паста «Освежающая мята», Himalaya Herbals

Если вы не понаслышке знакомы с такими неприятностями, как кровоточивость десен, рецессия десны, наличие клиновидных дефектов, гиперестезия (повышенная чувствительность зубов), галитоза (несвежее дыхание), темный цвет эмали, вам следует отдавать предпочтение средствам, которые, помимо основного ухода, смогут справиться с этими проблемами.

Имейте в виду, что избыток фтора (в водопроводной воде бывает отмечено повышенное содержание этого микроэлемента) может привести к такому заболеванию, как флюороз — изменение цвета зубной эмали.

Совет № 3: отбеливающую пасту следует подбирать индивидуально

В настоящее время существует три типа отбеливания, эффективность которых экспериментально проверялась в международных многоцентровых клинических исследованиях.

Один из самых популярных — отбеливание с помощью так называемых абразивов (например, диоксид кремния) — нерастворимых компонентов, физически удаляющих окраску, налет и остатки пищи.

Как правило, абразивы содержатся в любой зубной пасте, но у отбеливающих паст их параметры подбираются индивидуально для достижения максимальной степени очищения.

Кислородное (пероксидное) отбеливание достигается за счет использования соединений перекиси водорода, таких как кальция пероксид, пероксид карбамида. При выполнении всех рекомендаций и чистке зубов два раза в день эти вещества зачастую позволяют добиться неестественной белизны зубов, удаляя натуральную окраску в глубоких слоях эмали.

Поскольку окрашивающие вещества из внешней среды в первую очередь накапливаются в естественной пелликуле зуба (структурный элемент поверхностного слоя эмали), ферменты различных классов могут разрушать эту пленку и снижать степень окрашивания. Такими ферментами могут быть протеазы (фицин, папаин, бромелайн), лактопероксидаза (эффективна в сочетании с перекисью мочевины), декстраназа.

Большинство современных зубных паст содержат не одну, а сразу несколько систем отбеливания, что позволяет добиться хорошего результата при использовании.

Совет № 4: выбирайте зубную нить под свое строение полости рта Кариесогенные бактерии скапливаются в межзубных промежутках, формируют там налет и разрушают зубы. Осложняется это тем, что такой кариес сложно диагностировать: для человека он проходит незаметно до тех пор, пока зуб не начинает болеть, а это значит, что кариес добрался до пульпы.

Чтобы этого избежать, нужно обязательно раз в день пользоваться зубной нитью.

Зубные нити следует выбирать, исходя из особенностей строения полости рта.

Людям с достаточно широкими межзубными промежутками подойдут объемные нити. В процессе использования их волокна распушаются, что гарантирует более эффективную очистку межзубных промежутков и безопасность для десен.

В узкие межзубные промежутки обычные зубные нити проникнуть не могут, и, следовательно, невозможно обеспечить полноценный уход за полостью рта. Решить эту проблему помогут ультратонкие зубные нити. Они не волокнятся и не рвутся.

Дополнительное использование волокон серебра увеличивает антибактериальные свойства нити.

Совет № 5: если вы носите брекеты, ополаскиватели для полости рта незаменимы

Конечно, основные гигиенические процедуры можно совершить щеткой и нитью. Но ополаскиватели могут дополнить уход как аналогичным действием, закрепляя действие пасты, так и дополнительным — расширяя спектр ухаживающих процедур.

Кроме того, если чистка щеткой и пастой больше воздействует на зубы и десны, то ополаскиватель «заботится» обо всей полости рта.

Благодаря более жидкой по сравнению с пастой формуле, ополаскиватели проникают в труднодоступные места, обеспечивая комплексное очищение полости рта, и надолго освежают дыхание.

Фото: Shuttersock.com; архив пресс-служб

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