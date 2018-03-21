Митинги обманутых дольщиков: первая половина марта 2018 г. 

Портал ЕРЗ продолжает освещать акции протестов членов инициативных групп проблемных ЖК. В первой половине марта митинги обманутых дольщиков прошли в Пензе, Хабаровске Москве и Твери. В общей сложности в акциях протеста приняло участие около 700 человек. Фото: www.penzanews.ru Пенза, 11 марта ЖК «Райки». Застройщик — ОАО «Пензастрой». Количество участников — 600 человек. На митинг обманутых дольщиков возле кинотеатра «Родина» вышли дольщики нескольких пензенских ЖК: помимо соинвесторов комплекса «Райки» здесь были участники долевого строительства жилых комплексов «На Стрельбищенской», «Маяковский» и др. 14 марта дольщики жилого комплекса «Райки» провели серию одиночных пикетов у здания правительства Пензенской области. Каждый из пикетчиков держал в руках флаг «Бездомного полка», в который объединились участники долевого строительства, и плакат с требованием достроить его долевой долгострой. Протестное мероприятие привлекло внимание сотрудников полиции, которые проверили у пикетчиков документы. Все оставшееся время дольщики пикетировали здание правительства под пристальным надзором полицейских, которые снимали происходящее на видео. Дольщица ЖК «Райки» Татьяна Чернышева обнародовала видеообращение активистов на имя полпреда Президента в ПФО Михаила Бабича. «Мы следим за развитием событий, — пояснили дольщики в соцсети. — И требуем, чтобы земля, выделенная для решения проблем обманутых дольщиков, была использована именно для этих целей. Надеемся, что власть в лице Михаила Бабича нас все-таки услышала». Дольщик ЖК «Райки» Евгений Малышев покупал квартиру напрямую у застройщика в 2015 году. Дом должны были сдать в декабре 2016 года. Деньги собирались по ДДУ, а страхование осуществлялось через «Инвестиционную страховую компанию». «Пензастрой (2-е место в ТОП по Пензенской области) в тот момент возводил самое качественное жилье. Еще в 2010-е годы „Пензастрой“ достроил несколько домов обанкротившейся группы компаний „Поволжье“ и заселила более тысячи ее дольщиков. Конечно, репутация застройщика внушала доверие», — поделился в беседе с корреспондентом портала ЕРЗ Евгений. ЖК «Райки» строился в две очереди. Первая в настоящее время готова на 90%, осталось поставить лифты, крышную котельную — заходи и живи. Вторая очередь готова на 40%, в одном из трех ее подъездов надо достроить еще 9 этажей. «Первую очередь реально сдать до конца этого года, а власть ставит сроком 2020 год. Люди уже три года ждут квартир, все возмущены», — сетует Евгений. Портал ЕРЗ неоднократно рассказывал о 80-летнем руководителе «Пензастроя», заслуженном строителе России Валентине Журавлеве, который недавно был наказан за злостное неисполнение судебных решений (ст. 315 УК РФ). Сейчас компания-застройщик, разорившаяся из-за вложений в завод стройматериалов, находится в стадии банкротства «Внешнее наблюдение». Из 22 домов, которые «Пензастрой» начал возводить в кризисный 2014 год, не достроены 5. ЖК «Райки» — один из них. Власти вот уже полгода обещают найти нового застройщика, но подтверждения словам нет: по словам дольщиков, официально ни на один из пяти жилых комплексов «Пензастроя» новый застройщик не заявился. В дорожной карте региона, опубликованной на официальном сайте Минстроя, информация об объектах «Пензастроя», включая ЖК «Райки», пока отсутствует. Хабаровск, 14 марта ЖК «Казачья гора». Застройщик — ООО «СамСтрой». Количество участников — 30 человек. К зданию краевого правительства вышли десятки людей. Обманутые дольщики вложили деньги в квартиры, ключи от которых до сих пор не получили. Сроки по сдаче объекта переносятся, граждан кормят обещаниями. Стройка многострадальной второй очереди жилого комплекса «Казачья гора» началась еще в 2007 году. Объект возводили на обломках разрушенных деревянных домов. Жильцам пообещали построить благоустроенные квартиры в новой высотке. Люди поверили застройщику еще и потому, что первая очередь ЖК была успешно сдана, ее дольщики вложили в проект средства от ипотечных программ, материнский капитал и личные сбережения. В 2012 году у застройщика ФСК «Мыс» начались проблемы: компания обанкротилась, а ее руководитель бесследно исчез. Тогда дольщики и начали проводить акции протеста: люди требовали разобраться в ситуации, и, главное, ответить на вопрос, кто будет достраивать их дом. Одна из дольщиц по имени Лариса рассказала, что для улучшения жилищных условий она продала старую маленькую квартиру и вложила деньги в первоначальный взнос: «Я взяла ипотеку и поехала на работу далеко от семьи, — делится Лариса. — И вот уже три года живу и работаю в вахтовом городке, потому что ехать просто некуда. Скоро заканчивается проект, и я остаюсь без работы и жилья», — сетует дольщица. В 2014 году торги на достраивание объекта выиграло ООО «СамСтрой» (12-е место в ТОП по Хабаровскому краю). Застройщик взял на себя обязательство завершить возведение второй очереди ЖК «Казачья гора», а региональное правительство в свою очередь заверило граждан в надежности компании. По расчетам на возведение второй очереди ЖК «Казачья гора» требовалось около 100 млн руб. Такая сумма была предоставлена «СамСтрою» в кредит под гарантию краевого правительства, но компания успела реализовать лишь немногим более 33 млн руб. из этих средств. Счета компании-застройщика оказались арестованными из-за долгов ЖК Водоканалу, ДГК, Горэлектросетям, налоговой и ПФР. Таким образом, воспользоваться деньгами застройщик не мог. К слову, запрет на использование средств возникал неоднократно, однако организации в процессе переговоров отзывали иски и снимали ограничения. Теперь, согласно новым расчетам, на достройку объекта ООО «СамСтрой» необходимо порядка 200 млн руб. Банкиры готовы выделить эти средства под гарантии правительства края, но для этого необходимо соблюсти два условия: погасить долги и утвердить проектную документацию. Как рассказал руководитель компании-застройщика Владимир Фридман, с последним возникли проблемы. «Госстройнадзор настоял, чтобы проектная документация была направлена на повторную экспертизу, — пояснил он. — Мы ее оплатили. Также ведомство направило запрос на внеочередную проверку, тем самым утверждение документации откладывается. Мы оплатили оценку имущества, которое даем в залог, гасим долги по налогам. Кстати, ресурсоснабжающие организации пошли нам на встречу и готовы подождать с взиманием задолженности», — сообщил глава застройщика. Правительственную гарантию в 200 млн руб. застройщику подписали. Как только будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации, деньги поступят на счет компании. Скорее всего результаты появятся уже к концу месяца, полагает Фридман. Застройщик заверил, что к достройке дома компания приступит незамедлительно. Правда, придется оплатить пошлину в 5 млн руб., но деньги на это есть. Митингом дольщики остались довольны. Ответ руководителя компании-застройщика внес хоть какую-то ясность. Владимир Фридман пообещал людям сдать дом в августе текущего года. Готовность дома, по его словам, составляет 85%. Достроить вторую очередь, как говорит сам руководитель «СамСтроя», можно за три месяца. Информация о ЖК «Казачья гора» в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, имеется. (http://www.minstroyrf.ru/wp-content/uploads/2017/11/Хабаровский-край-1.pdf) Согласно плану-графику, произвести финансирование достройки объекта и его ввод в эксплуатацию планируется до конца 2018 года. Фото: www.hab.kp.ru Москва, 14 марта ЖК «Царицыно». Застройщик — МКХ (новый застройщик — АО «Мосотделстрой 1»). Количество участников — 3 человека. С 12 марта дольщики ЖК «Царицыно» ежедневно пикетируют здание правительства Москвы, и не собираются на этом останавливаться. Как рассказала порталу ЕРЗ активист инициативной группы дольщиков «Царицыно» Елена Годлевская, требования дольщиков весьма просты: граждане хотят получить документальное подтверждение о достройке объекта — постановление Правительства Москвы о финансировании стройки. Пока прежний застройщик самого большого долгостроя России АО «МКХ» находится в стадии наблюдения, однако уже в апреле компания должна войти в стадию конкурсного производства, которое предполагает торги и даже продажу объекта. Если в это время не будет никакого правового основания, подкрепленного постановлением правительства Москвы о порядке, механизме и финансировании стройки, то судьба дольщиков незавидна. Конкурсное производство в этом случае будет идти своим чередом, и рано или поздно все продадут с торгов. В этом случае дольщики, по их словам, получат копейки. Как рассказала Елена, до 1 апреля дольщики намерены получить постановление, чтобы чувствовать свою защищенность в своей и без того зыбкой ситуации. 15 марта дольщики ЖК «Царицыно» отнесли обращение на Тверскую, 13, а 17 марта посетили Администрацию Президента и напомнили о том, что ни одна стройка не сдвинулась с места. Кроме того, вскоре они планируют участвовать в большом митинге обманутых дольщиков, в проведении которого пока отказывается. Между тем дольщики прекратили пикет у здания Минстроя, о котором портал ЕРЗ сообщал в прошлом обзоре. 27 февраля на совещании с участием дольщиков им был представлен обещанный мэром Москвы Сергеем Собяниным новый государственный застройщик — АО «Мосотделстрой» №1. «Чиновники торжественно проинформировали нас о беспрецедентном и глобально выдающемся решении руководства города. А что же дальше? — поделилась с порталом ЕРЗ своими сомнениями Елена Годлевская, напомнив: — Засыпанная снегом стройка уже год смотрит на мир запавшими глазами пустых оконных проемов и не надеется на скорое пришествие людей. Ржавеют металлические выпуски арматуры, рассыпается в прах кирпичная кладка…». Напомним, что согласно региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, строительство ЖК «Царицыно» планируется завершить в IV квартале 2021 года. Тверь, 15 марта ЖК «Корона Парк». Застройщик — ООО «Нэкст». Количество участников — 30 человек. Участники долевого строительства многоквартирного дома в Твери по ул. Коминтерна, 91/14 вышли на акцию протеста. На митинге-пикете в сквере ТГТУ звучали призывы обратиться за помощью к губернатору. Митинг поддержали депутаты от трех оппозиционных партий, представленных в Тверской городской Думе: «Родина», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Как заявляют сами дольщики, «теперь „Корона Парк“ возвышается над районом, словно памятник вложенным в него деньгам — огромным для простых жителей Твери, которые потратили на новое жилье все свои сбережения». Граждане ждут своих квартир уже больше двух лет: «Корону Парк» прекратили строить в ноябре 2015 года, остановившись на 16-м из 17-ти этажей «свечки». К слову, ее в этом районе города видно буквально отовсюду — как и строительный кран, который так и не покинул места строительства, в отличие от некогда многочисленных здесь строителей. Вместе со стройкой первого дома в комплексе ЖК заброшено и возведение площадки-котлована под строительство второго дома. Как рассказывают сами дольщики, в 2013 году повсюду в городе пестрела реклама нового объекта: «Московская компания с опытом работы, прекрасные виды с верхних этажей, современный ЖК с инновациями». Гражданам это пришлось по вкусу, и заявки на стартовавшую первую очередь строительства полетели, как птицы. Строительство «Короны» поддержали и городские власти во главе с губернатором Андреем Шевелевым. Дольщики успели купить около 100 квартир — чтобы приобрести новое жилье, многие влезали в ипотеку и долги. Год спустя стало известно, что у девелопера возникли серьезные проблемы со стройкой в подмосковном Климовске. А вскоре проблемы перекочевали и на тверскую землю. Квартиры в первом доме должны были сдать в конце 2016 года — в новый дом планировали въехать более 200 семей, но сроки ввода в эксплуатацию отодвинули. С ноября 2016 года обманутые дольщики пытаются решить свою проблему: граждане хотят либо вернуть деньги, либо добиться достройки дома. Процедура банкротства в отношении компании-застройщика не введена, никаких уголовных дел не возбуждено. По словам дольщиков, ни региональное министерство обеспечения контрольных функций, ни правоохранители не помогают дольщикам. Тем временем страховые компании «Советская» и «Балтстрахование», в которых страховались ДДУ, свою деятельность прекратили — как и застройщик «Нэкст». Достроить проблемный дом пока не согласился ни один местный девелопер. Единственное, что сообщили покупателям квартир: осенью 2018 года их могут внести в реестр обманутых дольщиков. Информация о решении проблем дольщиков ЖК «Корона-Парк» в региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя, отсутствует. Фото: www.wik-end.com Пенза, 16 марта ЖК «На Стрельбищенской». Застройщик — ОАО «Пензастрой». Количество участников — 1 человек. К акции протеста дольщиков ОАО «Пензастрой» присоединился их товарищ по несчастью — дольщик ЖК «На Стрельбищенской» Дмитрий Цветков. Активист, которого мы знаем по его неоднократным выступлениям на митингах, вышел к ледовому стадиона «Дизель-арена», чтобы обратить на себя внимание региональных властей, в частности губернатора области Ивана Белозерцева и мэра Пензы Виктора Кувайцева, которые собрались посмотреть хоккей. «Идущие на хоккей чиновники опускали глаза, словно перед ними человек-невидимка, — рассказали об акции дольщики в своей группе в социальной сети. — Наши плакаты они не читали, флага не видели». А вот жители и гости города, посетившие хоккейный матч, напротив, активно фотографировали бойца «Бездомного полка» и высказывали ему слова поддержки. Особенно колоритно дольщик с флагом «Бездомного полка» смотрелся на фоне курсантов Артиллерийского училища, которое практически в полном составе промаршировало на «Дизель-арену» (на фото). Дольщица ЖК «На Стрельбищенской» Елена Елисеева рассказала порталу ЕРЗ, что узнала о застройщике «Пензастрой» из СМИ, а кроме того, доверилась рекомендациям знакомых. ЖК «На Стрельбищенской» дольщица выбирала по территориальному принципу: удобное расположение почти в центре города, новый развивающийся район ГПЗ-24 с отличной инфраструктурой. На момент покупки стройка шла приемлемыми темпами, в офисе продаж ОАО «Пензастрой» уверяли, что проблем со сдачей не будет. Покупку квартиры Елена оформила в сентябре 2015 года в офисе продаж: дольщица заключила ДДУ, взяв ипотечный кредит в Сбербанке. «Многие мои соседи брали и по уступке прав требований, и через агентства, — рассказала она. — Покупки квартир совершались даже в 2017 году, так как люди просто не знали, каковы реальные дела у застройщика, попытки найти друг друга через источники в интернете всячески пресекались, комментарии дольщиков удалялись и т.д. Мы искали друг друга долго и сложно: расклеивали объявления в разных районах города и на строительных площадках, создавали группы в соцсетях, пытались получить информацию в ОАО „Пензастрой“, но безуспешно», — делиться Елена. «Страховая инвестиционная компания», к которой обращалась Елена, уже стала банкротом, однако у некоторых дольщиков есть действующие страховки от компании РИНКО. «В нашем ЖК всего один объект, — рассказывает Елена, — это дом переменной этажности из 4-х секций. Первая включает в себя 10 этажей, вторая и третья — по 14 этажей, четвертая — 9 этажей, всего в доме 237 квартир». Дом должны были сдать в сентябре 2016 года. С тех пор сроки сдачи переносились дважды, о чем дольщиков уведомляли по почте и через СМС— сообщения. На данный момент четкой информации по срокам завершения строительства объекта нет. «Я и многие другие дольщики взыскивали через арбитражный суд неустойку по нарушению сроков строительства, однако судебные решения до сих пор не вступили в законную силу, несмотря на что вынесены были еще до начала процедуры банкротства», — сокрушается Елена. В настоящее время степень готовности объекта составляет 51%, «Пензастрой» оценивает оставшиеся вложения в 240 млн руб. Напомним, что, как уже отмечалось в данном обзоре, недавно в отношении ОАО «Пензастрой» введена процедура банкротства (стадия «Наблюдение»). Через арбитражный суд утверждена кандидатура временного управляющего Венеры Аминовой. «В апреле состоится первое собрание кредиторов для выбора арбитражного управляющего и определения дальнейшей судьбы должника», — сообщила Елена. По мнению дольщиков ЖК «На Стрельбищенской», основная проблема долгостроя проста: местные власти, обладая возможностями изменить сложившуюся ситуацию путем выделения земли потенциальным застройщикам в качестве компенсации за достройку проблемного долгостроя, намерено прячут «лакомые участки», чтобы использовать их в собственных меркантильных интересах, отдать «своим людям», причем вовсе не за помощь дольщикам. «Также власти тянут время, чтобы у нас, дольщиков, не осталось другого выбора, кроме как создавать ЖСК, — поясняет Елена. — Конечно, если мы создадим ЖСК, то для областных властей проблема будет решена». Еще с мая 2017 года активисты всех ЖК ОАО «Пензастрой» активно ведут работу по всем направлениям для решения проблем долгостроев. Граждане неоднократно писали письма во все действующие инстанции с просьбой о помощи, присутствовали на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам обманутых дольщиков, где выступили с подробным докладом. Но все сводится к одному: полномочия по решению из проблем вновь передают местным властям, доверия которым в этом вопросе у людей уже нет. Портал ЕРЗ нередко сообщал об акциях протеста дольщиков «Пензастроя». Так, в прошлом месяце выходили на акцию протеста обманутые дольщики ЖК «Лукоморье». В региональной дорожной карте по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на официальном сайте Минстроя, ЖК «На Стрельбищенской», как и другие недострои «Пензастроя», отсутствует. Фото: www.pp.userapi.com Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ