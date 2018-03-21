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Селянка с лопатой спасла мужа от бешеной лисы
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Селянка с лопатой спасла мужа от бешеной лисы 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Случай произошел в деревне Бочкаревка Кыштовского района. Лиса забежала в сарай, стала кусать свиней, успела укусить и мужчину, попытавшегося отбиться от яростной атаки животного. Но тут на помощь подоспела супруга укушенного мужчины, женщина не растерялась, схватила лопату и убила лису.
Пострадавший от укуса муж селянки обратился в Центральную районную больницу, где ему поставили прививку. Сотрудники охотнадзора по Кыштовскому району оповестили ЕДДС, оттуда сообщение поступило в управление ветеринарии. Специалисты выехали для выяснения ситуации, взяли труп для постановки диагноза. Произвели дезинфекцию и вакцинацию животных в двух подворьях.
Как выяснилось по результатам анализа, полученного кыштовским управлением ветеринарии, диагноз бешенство у лисы подтвердился. Ветеринары срочно вакцинировали свиней на подворье, подвергшемся нападению. А на следующий день массово делали прививки кошкам и собакам в Бочкаревке и в соседних Колбасе и Тынгизе.
Добавим, атаки бешеных лис на села представляют реальную опасность. Так, в Купинском, Убинском и Кочковском районах в ноябре 2017 года был введен карантин по бешенству. На этих территориях в черте населенных пунктов были обнаружены больные дикие звери.
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