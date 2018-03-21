И как один!: муниципалитеты края предложили школьникам одеться одинаково

С инициативой выступили Дальнереченский, Михайловский, Хасанский районы, Находка и Большой Камень. Тема для дискуссии вызывает лёгкое недоумение. Ведь с 2013 г. в нормативах от Министерства образования и науки РФ прописаны требования к школьному дресс-коду. Учебные заведения плавно перешли от хаотичного стиля в одежде, которым славились школы 1990-х, к деловому. На уровне школы или класса рассматриваются варианты цветового решения и фасонов костюмов, брюк, юбок, блуз и сарафанов. Есть рамки вкуса и приличия. Но оказывается, родителей и учителей не устраивает свобода в выборе одежды. Полагают, что единая форма улучшит дисциплину и успеваемость. Вроде бы это будет экономичнее и удобнее.

А детей не спросили

Униформа — слово, которое почему-то действует на родителей магически-успокаивающе безотказно. Учитывая, что большинству мам сегодняшних первоклашек — около или чуть более 30 лет, их детство пришлось на шальные 90-е годы. Когда «АиФ-Приморья» попросил высказать своё мнение о том, нужна ли единая одежда для школы, большинство отреагировали категорически «за». Нашлись белые вороны.

— Разве сейчас мы не одинаковые? — не поняла родительница. — Синие брюки, синяя рубашка. Нужно ещё строже?

— Я против, так как считаю, что это ненадолго, — откликнулась другая. — Когда я училась, ввели форму, в итоге половина пошили, остальные ходили в чём попало. А сейчас вроде в джинсах не ходим, и слава богу.

— В единой форме сразу чувствуется школа, — парировала третья. — Ребёнок начинает понимать различие между школьной и домашней одеждой. Сегодня это полностью отсутствует в наших детях. Нет чёткого понимания, какая одежда считается деловой, а какая подойдёт для прогулки с друзьями.

А что подразумевают под единой школьной формой. Ту, что носили в советские времена? Какой-то конкретный фасон, материал, цвет? За что голосовать? Что обсуждать?

— Мы не хотим ходить в одной одежде, — защебетали третьеклассницы в клетчатых костюмчиках в одной из школ Владивостока . — Мы друг друга потеряем, не узнаем.

— Чё за форма? — лениво переспросил жующий старшеклассник в потёртых джинсах. — Главное, чтобы девчонки красиво выглядели, в юбках ходили, а не в мешках.

— Школьная форма для старшеклассников должна быть элегантной, — добавил другой парень. — Строгого делового стиля, чтобы мы не выглядели смешно и нелепо.

Из 15 подростков, круглосуточно пребывающих в одной из социальных сетей, 14 на вопрос об униформе тут же ответили «против», поставили дизлайки, с ходу отвергнув «полезную» взрослую инициативу. Лишь один мальчик брякнул «Да, прикольно», тут же выразив надежду, что к его любимой толстовке с изображением героя аниме законодатели никаких претензий иметь не будут.

За джинсы — к стенке

— Вспоминаю, как мы учились: хочешь или не хочешь, форму надевай, — говорит Почётный житель Владивостока и Приморского края Светлана Морозова . — В одну школу ходят дети из разных семей — состоятельных и нет. Одни разодетые в пух и прах, другие на их фоне комплексуют. Считаю, что в детстве все должны быть одинаково одеты, я за равенство в этом смысле. Может быть, тогда дети богатых поймут, что им нечего высовываться. Вы такие же, как все, но вам повезло, что родители могут купить вам дорогую одежду. Я поддерживаю идею единой школьной формы. Детали пусть обсудят родители. Тогда не будет жалко бедных. А брильянты в школе — запретить!

— Я ребёнок из СССР, поэтому «за» школьную форму, — удивил лидер Владивостокской группы «Марлины» Денис Биндасов. — Не в смысле уравниловки. Есть класс, есть команда. Это как баскетболисты или волейболисты — одетые в единую форму, все заняты одним делом. Есть финансовые различия в доходах семей, и это важный момент. Одни одеты супер, другие не могут купить рубашку. Подростки — бунтари, и любой, даже строгий, дресс-код или единый стиль, склонны нарушать.

В глухие советские годы было страшно не повязать галстук — реакция завуча могла быть непредсказуемой. Чуть обросшего пацана выносили «за космы» за порог школы. За брюки-клёш — к директору, за мини-юбку — вон из класса!

— Жил в портовой Находке, — делится предприниматель Александр Грищук . — Моряки везли из-за границы джинсы. Помню, у меня была мечта ходить в школе по последней моде. Но за это тогда бы расстреляли прямо у бюста Ленина.

Серги, пирсинг и живот

И сегодня встречаются перегибы. В сети пишут: за тёмно-бордовую рубашку учительница ребёнка отчитала на классном собрании. Хорошо, что можно пожаловаться в интернет или прокуратуру

— Мои дети посещают одну из школ Владивостока, — рассказывает многодетная мама Светлана Новрук. — Там подход строгий: у мальчиков — костюмы определённого цвета, у девочек — платье и фартук. Чем не единая форма? Семейному бюджету от этого ничуть не легче. Что форма стоит недешево, что одежда. Никакой экономии денег, тем более дисциплинарного эффекта. Если ребёнок «оторва» — хоть во что его одень!

Экономическая выгода — главный аргумент сторонников униформы. Маловероятно, ведь форму станут выпускать и продавать специализированные компании, цены вырастут. Борьба за классовое равенство ещё больше обострит социальные противоречия.

— Это ужасное шерстяное тёмно-коричневое платье, из которого я не вылезала! — вспоминает директор «Альянс Франсез-Владивосток» Елена Никитина . — Его невозможно было без последствий постирать, на шерсть всё налипало, было ощущение неопрятности. В нём было жарко — в классе, весной. Когда мама наконец сшила синее платье, я была счастлива! Наверное, родителям проще с формой — голова не болит. Но ведь им, взрослым, хочется каждый день надевать новое — это даёт новизну дня, возможность выглядеть по-разному.

— Только в частных школах Франции существует форма, в остальных свободный дресс-код, — добавила учительница французского языка Леа Андре. — Можно серьги носить, преподаватели не против умеренного пирсинга. Нельзя — открывающие живот топы, пляжные платья и мини-юбки. Джинсы? Да это почти униформа.

— Форма не помогает дисциплинировать детей, не повышает успеваемость, — резюмировала психолог Елена Волошина . — На первый план выходит характер, личность.

Официально заявляют: если большинство родителей проголосуют за единую форму, её поэтапное введение начнётся с нового учебного года. В этом чувствуется некая запрограммированность и нелогичность. Сначала проголосуют, а потом сверху предложат окончательный вариант — без альтернатив. «Белый низ, черный верх» — это только цветочки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Казачий священник Елисей Елисеев:

— Единая форма одежды учащимся общеобразовательных школ не нужна. Исключение — специализированные школы или классы — кадетские, казачьи, нахимовские. С одной стороны, та форма, которую выбирают школы сейчас, особенно девичья, вызывает массу нареканий со стороны верующих родителей, всех традиционных религий России . Я сторонник культивирования национальных культур. С другой стороны, дети должны иметь право на самовыражение. Я преподавал в большекаменской гимназии № 2 в начале 90-х годов, где дети ходили в чём угодно — от советской школьной формы до рваных джинсов, от классического стиля до панковского. Это не мешало, а подчас помогало ребятам в учёбе: они чувствовали себя комфортнее, раскрепощённее, индивидуальнее. Это отчасти позволило им отстаивать своё мировоззрение, увлечения и в то же время толерантно относиться к другим культурам. Было прекрасное время для творчества. «Парад прикидов» заканчивался после первой недели сентября, начиналась серьёзная учеба. И «совки», и «панки» изучали дисциплины и получали оценки. Гимназия в то время по показателям успеваемости была лидером в Приморье. Однообразие, солдафонство не даёт молодыми людям опыта толерантности, уважительного отношения к культуре и вере других людей, которые так востребованы в нашей стране.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран:

— Единую школьную форму на всю Россию вводить нецелесообразно. Трудно учесть климатические особенности регионов: когда на юге в апреле тепло, на Дальнем Востоке и в Сибири — холодно. Нужно устанавливать правила на уровне школ. Учителям тяжело бороться с юбочками, футболками, родителям — следить за модой, покупать дорогие вещи. Я против формы излишне тёмной и мешковатой. Как-то видела по телевизору школьников, одетых под одну гребёнку без вкуса и фантазии. Бедные дети! Слеза наворачивается! К счастью, во Владивостоке ребятам красивую форму подбирают, комфортную и стильную.

ЦИФРЫ

Более 200 средних школ региона в 12 муниципалитетах провели собственные выборы — «Школьный референдум».