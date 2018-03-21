Чем грозит в ХМАО появление коммьюнити-центров

В марте помимо карантина происходило много и других интересных и значимых в судьбе югорчан событий. Например, в Сургут со своим мастер-классом приезжал бизнес-тренер Михаил Москотин, в Ханты-Мансийске подвели итоги международной литературной премии «Югра», в Лангепасе появилась программа с красивым названием «Земский доктор». Да и предвыборная викторина «Югре 900» с розыгрышем 900 подарков, включая квартиры, машины и айфоны чего стоила!

В моей же жизни продолжали происходить интересные события, одним из которых стала прогулка по странному зверю «коммьюнити-центру» жилого комплекса «Новые ключи» вместе с директором Ниной Сергеевной Шариповой.

Соседских центров в Югре больше нет и буквально один-два можно найти во всём Уральском регионе. Это такая территория, которую застройщик осмысленно отдаёт жильцам для того, чтобы на ней происходили мероприятия им самим нужные. Хотите лекцию провести для друг друга — держите стулья и столы. По утрам йога нужна? — приходите со своими ковриками, втыкайте магнитофон в розетки и занимайтесь. Презентовать свои стихотворные опусы собираетесь? — мы вам ещё и беседку в лесу выстроили, чтобы летом на свежем воздухе могли рифмы подбирать!

120 квадратных метров под чтение, кофе-бар, деловые мероприятия и детские игровые пространства. В ближайшем будущем эта площадь может расшириться до пятисот квадратных метров, если верить заявлениям Шариповой на пресс-ланче, организованном в феврале агентством недвижимости «Этажи». Плюс огромная парковая зона с цивилизованными тропинками, освещением и белками, которых в Сургуте по осени видимо-не видимо.

Если о доступной среде только-только начали всерьёз задумываться, то о комфортной среде догадываться ещё будут долго. И всё же она постепенно начинает «захватывать» головы жителей самого населённого города Югры. «Новые Бизнес-Технологии» вообще мало похожи на коммерчески расчётливых застройщиков — они и фестивали для своих жильцов проводят, и отдельные мероприятия для «возбуждения гражданского аппетиту». Для чего это всё?

Для того, чтобы улучшить атмосферу добрососедских отношений, потому что квартира квартирой, а при выходе из неё тоже должно ощущаться уютное, не враждебное пространство. Если вам, так же как и мне, надоели изрисованные лифты и стены с отвалившейся штукатуркой, раздолбанные пороги и лужа на первом этаже, натекающая во время оттепели или дождей, то вот вам пример — как стать ближе друг к другу и заметно культурнее.

Как можно будет оставлять автографы на дверцах лифта и писать «Нурия — нехорошая девочка»,

если ты со своим соседом в бадминтон только что играл?

Притом Нина Сергеевна рассказывает про летние мероприятия чуть ли не со слезами умиления на глазах — маркетинг он такой, но отчего-то я верю в то, что жильцы на самом деле приносили с собой маффины и хворост, чтобы угостить себя и угостить других. Даже в воображении своем вижу, как банку шпротов открывали и содержимое хлебом закусывали.

Итак, коммьюнити-центры, безусловно, это не зло. Это чистейшей воды причиняемое добро окружающим людям. Они способны не только раскрывать творческие потенциалы, но и расширять горизонты познания, сознания и всего с ними связанного. Для реализации социальных идей бесплатное помещение в Сургуте — на вес золото и хотелось бы, чтобы жильцы это понимали. А кто не поймёт, того можно переселить куда-нибудь в район типа «заМКАДья», где, по словам москвичей, «жизни нет».

К слову, в этом же самом месте встречи с жильцами у застройщиков и проходят. На них попутно приглашают посетить в большие праздники организованную «Новыми ключами» бесплатную столярную мастерскую. Да-да, и такое теперь в Сургуте тоже есть!

На Масленицу столярка работала весь день и, к всеобщему удивлению, вызвала интерес больше у женщин и детей, чем у мужчин.

Ответственность за создание комфортной среды кто-то должен был взять на себя первым. «Новые Бизнес-Технологии», безусловно, устроением коммьюнити-центра застолбили себе в истории развития строительства в Югре право называться первопроходцем.