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Занижали на 40%. УФАС о том, как изменятся выплаты по ОСАГО
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Занижали на 40%. УФАС о том, как изменятся выплаты по ОСАГО 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Татарстанским антимонопольщикам пришлось дойти до Верховного суда РФ, чтобы доказать: расходы автовладельцев при ремонте повреждённого авто должны быть установлены с учётом реальной стоимости запчастей и работ в регионе.
«Стоимость автозапчастей в справочниках Российского союза страховщиков (РСА) зачастую занижается на 10 — 40%, в связи с чем автовладельцам выплачивают меньше средств по договорам ОСАГО, чем им требуется для ремонта машины, — рассказал заместитель руководителя территориального органа ФАС России Сергей Павлов. — Это выяснилось при сравнении нашим ведомством цен на автозапчасти и материалы по 57 позициям. Оказалось, что в двух третях случаев РСА занижал цены. К примеру, зачастую при расчётах применялись оптовые цены».
Поводом для начала разбирательства послужили многочисленные обращения жителей республики в татарстанское УФАС России. Они указывали, что рассчитанная с помощью справочников РСА стоимость материалов и работ не отвечает рыночной ситуации.
В апреле 2016 года комиссия Татарстанского УФАС признала РСА нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции». Расследование показало, что при составлении справочников не учитывалась специфика цен на запчасти и работы в конкретном регионе. Были также зафиксированы многочисленные нарушения методики при формировании справочников. РСА обязали привести справочники в соответствие с законом, но автостраховщики обжаловали решение УФАС в суде. В итоге Верховный суд РФ поддержал антимонопольный орган.
«Принятое решение говорит о том, что справочники подлежат обязательной корректировке в соответствии с действующим законодательством», — комментирует Сергей Павлов.
Решение Верховного суда РФ влияет на итоговую сумму выплат по ОСАГО. Автовладельцы смогут в суде взыскать и ранее понесённые убытки за ремонт автомобиля, если не истёк срок исковой давности (по таким делам он составляет 3 года), сказал Сергей Павлов. Татарстанское УФАС России рассматривает возможность принять участие в судах в качестве третьей стороны. Предвидя большое число обращений в суд, антимонопольщики планируют подготовить типовое заявление для автолюбителей.
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