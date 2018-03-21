«Газбанк» возглавит Владимир Аверин 

По информации источника, до утверждения кандидатуры Аверина в Центробанке РФ он будет занимать пост советника председателя правления.
Свою карьеру в банковском бизнесе Владимир Аверин начал в 1993 году. После окончания института он прошел путь от рядового экономиста до топ-менеджера крупных региональных и федеральных банков. До своего назначения на должность председателя правления «Газбанка», он работал в ЗАО «Глобэксбанк», где занимал пост управляющего поволжским филиалом и курировал деятельность банка в ПФО.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Константин Суриков покинул пост главы самарского отделения Центробанка.