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«Газбанк» возглавит Владимир Аверин
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«Газбанк» возглавит Владимир Аверин 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации источника, до утверждения кандидатуры Аверина в Центробанке РФ он будет занимать пост советника председателя правления.
Свою карьеру в банковском бизнесе Владимир Аверин начал в 1993 году. После окончания института он прошел путь от рядового экономиста до топ-менеджера крупных региональных и федеральных банков. До своего назначения на должность председателя правления «Газбанка», он работал в ЗАО «Глобэксбанк», где занимал пост управляющего поволжским филиалом и курировал деятельность банка в ПФО.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Константин Суриков покинул пост главы самарского отделения Центробанка.
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