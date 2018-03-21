Дизайн-код Ижевска, сожительство и Telegram

Ижевск. Удмуртия . Утро среды, 21 марта, богато на события. О некоторых из них в подборке «Сусанина».

Дизайн-код:

В Ижевске вступил в силу дизайн-код. Об этом написала разработчик проекта Марина Нургалиева в паблике на Facebook. Первый этап преобразования облика города — утверждение горадминистрацией «Порядка размещения информационных конструкций на фасадах».

Сокращение неэффективности:

Порядка 300 млн рублей, выделяемых Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, планируют сократить как неэффективные расходы. Об этом заявил вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков на коллегии Минимущества 20 марта.

«У нас уже есть выкладки по министерству спорта , выявившие функции, которые министерство вообще не должно нести на себе. И объекты недвижимости, которые не используются и не вовлекаются в процесс деятельности этого министерства. Вот это комплекс предложений, которые мы дали, в последствии позволит нам сократить порядка 300 млн рублей», — цитирует чиновника « Комсомольская правда ».

Законный брак:

Комитет Госдумы России госстроительству и законодательству выступил против приравнивания гражданского брака к зарегистрированному. Об этом сообщает L!fe.

Глава комитета Павел Крашенинников считает, что «приравнивание фактических брачных отношений к зарегистрированному браку повлечет существенное ограничение прав граждан». При этом парламентарий отметил, что «действующее законодательство содержит в себе достаточное регулирование зарегистрированного брака и его правовых последствий с учётом различных жизненных ситуаций и обстоятельств. У каждого гражданина есть выбор, в каких отношениях состоять».

Ключи от Telegram:

Роскомнадзор в очередной раз пригрозил заблокировать мессенджер, если тот в течение 15 дней не предоставит ФСБ данные для расшифровки сообщений пользователей, говорится на сайте ведомства. Об Этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию прокомментировал создатель популярного мессенджера Павел Дуров , написав в своём твиттер-аккаунте: «Угрозы блокировать Telegram, если он откажется предоставить персональные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни».

Сэр Ринго:

Бывший барабанщик группы «The Beatles» Ринго Старр стал кавалером ордена Британской империи. Британский музыкант выложил фото с почётного события на своём аккаунте в Twitter.

«Ещё один напряженный день для сэра Ринго. Мир и любовь, мир и любовь», — подписал он фото, на котором в рыцари легендарного барабанщика посвящает герцог Кембриджский Уильям.