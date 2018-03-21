Хорёк — индикатор: почему энтузиазм молодых экологов края на исходе?

Сколько сигаретных бычков, бумажных клочков, смятого пластика выходит на поверхность вместо долгожданных подснежников! Проблема сбора, утилизации и вывоза мусора взяла российское общество за горло: с 2019 г. запрещено складировать на полигонах 82 вида отходов. На улицы, в поля, на заброшенные острова с приходом тепла выходят энтузиасты. Молодые люди вычищают мусорное пространство на волонтёрских началах. Благое дело, но к науке имеет косвенное отношение, считает старший преподаватель кафедры экологии ДВФУ, биолог Ульяна Сердюк.

Небыстрая выгода

— Ульяна, какое внимание сегодня в школе уделяют экологии?

— В ряде школ экология читается отдельным курсом, по ГОСТУ включена в состав основных предметов: географии, биологи, ОБЖ. Это в теории, на практике всё зависит от учителя. Мне повезло с преподавателями, и уже в старших классах я участвовала во всероссийской олимпиаде по экологии. Это широкая наука, включающая в себя много аспектов: вопросы устойчивого развития, природопользования, исторических особенностей региона.

— И что стало понятно про нас?

— За державу обидно. Многие современные экологические программы и технологии из центральной России до Дальнего Востока доходят достаточно поздно, либо этому вообще не уделяется внимания. Требования минимальные: «Хорошо, если дети пошли мусор убирать». На самом деле звучит обидно, потому что это не входит в задачи школьников и студентов. Нельзя всё сводить к сбору мусора. Что получается? Ребята приходят в экологические отряды, горя желанием помочь природе. Через два-четыре года энтузиазм заканчивается. Невозможно всё время убирать мусор за взрослыми людьми. Потом наблюдать, как твою же работу, на которую затрачены силы и время, уничтожают. А ведь проекты классные, на уровне страны и мира! Стоит упомянуть один из них — «Остров мечты» под руководством лауреата премии «Есть за что!» Натальи Якуниной . Несколько лет добровольцы вывозят мусор с островов, который лежал там годами.

— Молодёжь убирает, а взрослые говорят о тупике в мусорной проблеме. Что-нибудь меняется к лучшему?

— Очень медленно, мешает косность сознания. Страна у нас большая, и в её масштабе загрязнения не так заметны. Когда мы начинаем приглядываться — к тем же склонам, косогорам во Владивостоке — оказывается, мусора по колено. С 2008 г. в приморской столице работает муниципальная программа по утилизации отходов. Активно привлекаются дети, молодёжь. А взрослых подключить забыли? Они не понимают, почему ребёнок приходит с лекции по экологии и предлагает отходы сортировать. Реакция чаще такова: «Что за бред ты несёшь, бери мешок и выкидывай всё в мусоропровод!» Мало кто знает, что не сложить мусор в одну коробку — выгодно для каждого собственника. К примеру, через год сортировки вы станете меньше платить за услуги вывоза ТБО.

— Какие виды отходов во Владивостоке сортируют более-менее?

— Стоят пирамидки, прямоугольники для пластика, в некоторых районах города они работают эффективно. По крайней мере, к ним привыкли. Правда, людям не объяснили: перед тем, как выкинуть, надо пластик сплющить, так больше поместится. А баки для стеклянных и алюминиевых банок до сих пор приводят в недоумение, зачем они нужны? Сортировка — небыстрая выгода. К сожалению, не все видят в этом смысл.

Закон и беспорядок

— До 2019 г. власти обещают очистить акваторию Амурского залива, приведя в порядок городские коллекторы. Это реально, на ваш взгляд?

Сингапуре, — Океан способен на самовосстановление, поэтому доля вероятности есть. В этом деле должна сыграть роль не только модернизация очистных сооружений. Прибрежными зонами Амурского залива необходимо управлять. Много земель, имеющих рекреационное значение. Но едешь на электричке, ужасаешься — какие-то здания, машины, кучи отходов, которые сбрасываются в море. Исходя из опыта зарубежных стран — мягкими способами этого не исправить. В Германии Японии жёсткое законодательство. Неправильно управляете землей — собственность изымают, а ваши дети и внуки никогда не получат ни гектара. Огромные штрафы, касающиеся любых типов ресурсов. Такая экологическая тирания в демократическом обществе. У нас часто оказываются правы те, кто сильнее. Это печально.

— А законы гибкие…

— Допустим, закон о содержании домашних животных всё никак не могут принять. Проблема в чём? Выяснилось, что за питомца нужно платить налоги, оно должно быть чипировано, привито от разных заболеваний. А бабушка, у которой 15 котов, от этого в ужасе. Но если вы платите, прививаете, значит, несёте ответственность за животное. Я к этому готова. У меня дома обитает хорёк, коты, в том числе на передержке. Взяла больное животное, которого выкинули на улицу в разгар зимы.

Зоозащитники констатируют — количество выброшенных животных растёт после дачного сезона и после Нового года, если его символ — домашний питомец. В этом году будет много брошенных собак.

— Отношение к братьям меньшим — это и вопрос воспитания?

— Я часто участвую в школьных профессионально ориентационных мероприятиях, куда беру с собой хорька. У животного специфичный запах, оно может поцарапать, укусить. После близкого знакомства с хорьком и рассказа о нём из 12 школьников остаются четверо. Все остальные уходят. Дети не готовы ухаживать за животными. В целом профессия биолога, эколога требует больших усилий. Работа в экспедициях, в полях, большие пешие переходы, жара или холод, круглосуточный сбор материалов. Ребята говорят мне: «Хотим заниматься тиграми». Отвечаю, что вам придётся ходить по следу тигров и собирать их фекалии. Полезная вещь для глубокого анализа! Я утрирую, но это самый яркий пример.

Зёрна от плевел

— Чем занимаются школьники в учебном молодёжном научном обществе, которое работает под вашим руководством?

— УМНО объединяет ребят, которым интересна биология, экология в разных направлениях. В основе программы — наблюдение за окружающей средой. Существует много простых доступных методик, которые не поменялись со времен Дарвина, Геккеля. Пять человек со своими научно-практическими работами прошли на престижный конкурс Вернадского в Москве . Одни работы завязаны на лаборатории, другие требуют хороших социальных качеств. Самое ценное, они учатся работе с информацией. Интернет — огромная свалка, он не даёт однозначных конкретных знаний. Умение находить достоверное — полезный во всех сферах навык.

— 21 марта — Международный день лесов. Что наболело в этом направлении?

— Лесу не дают времени восстановиться. Небольшой эпизод: из года в год в приморских лесах устраивают пал перед сбором папоротника. Подстилку выжигают, потому что так растение лучше видно. А ещё существует поверье, что в прогретой огнём почве папоротник лучше растёт. На деле погибают проростки растений, насекомые, корни взрослых деревьев. Мы получаем эрозию почвы и многие другие неприятности.

— Ульяна, почему действия «зелёных» иногда доводят мирных обывателей до бешенства?

— Есть люди, которых называют «экологистами». Порой они не имеют профессионального образования, но активно продвигают идеи охраны природы, животных. В ряде случаев я с ними не согласна. Иногда излишний напор создаёт негативный эффект в обществе. Нужно объяснять людям спокойно и грамотно. А призывы не убивать бедных зверюшек, причём всех без исключения, и становиться на путь вегетарианства ни к чему не приведут. Пока есть мясоеды, точнее, сторонники сбалансированного питания.

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