К HomePod все-таки можно подключиться по Bluetooth и проводу

К HomePod все-таки можно подключиться по Bluetooth и проводуHomePod не отличается аудиофильским уровнем звучания. К тому же, колонка лишена каких-либо физических аудипортов, а значит пользователи ограничены AirPlay и Apple Music.

Разработчик Эндрю Фаден решил побороть такую несправедливость. Взяв 10-долларовый мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, а также несколько дополнительных модулей, Фаден сумел подключиться к колонке через линейный вход, а свою разработку назвал BabelPod.

Для подключения к колонке был разработан специальный веб-интерфейс, позволяющий выбрать и источник звука, и приемник. В качестве источника может использоваться протокол Bluetooth или линейный вход, а вот адресатом может стать любое совместимое с AirPlay устройство.

По сути, BabelPod позволяет перенаправляет Bluetooth поток или аналоговое подключение в понятный AirPlay «формат», являясь неким облачным декодером.

Суммарная стоимость необходимых для построения подобного решения компонентов разработчики оценили в 40 долларов.

Из недостатков BabelPod — незначительная задержка звука и снижение качества звучания.