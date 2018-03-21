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К HomePod все-таки можно подключиться по Bluetooth и проводу
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К HomePod все-таки можно подключиться по Bluetooth и проводу 

iPhones.ru 4 часа назад
Фото: iPhones.ru
К HomePod все-таки можно подключиться по Bluetooth и проводуHomePod не отличается аудиофильским уровнем звучания. К тому же, колонка лишена каких-либо физических аудипортов, а значит пользователи ограничены AirPlay и Apple Music.
Разработчик Эндрю Фаден решил побороть такую несправедливость. Взяв 10-долларовый мини-компьютер Raspberry Pi Zero W, а также несколько дополнительных модулей, Фаден сумел подключиться к колонке через линейный вход, а свою разработку назвал BabelPod.
Для подключения к колонке был разработан специальный веб-интерфейс, позволяющий выбрать и источник звука, и приемник. В качестве источника может использоваться протокол Bluetooth или линейный вход, а вот адресатом может стать любое совместимое с AirPlay устройство.
По сути, BabelPod позволяет перенаправляет Bluetooth поток или аналоговое подключение в понятный AirPlay «формат», являясь неким облачным декодером.
Суммарная стоимость необходимых для построения подобного решения компонентов разработчики оценили в 40 долларов.
Из недостатков BabelPod — незначительная задержка звука и снижение качества звучания.
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