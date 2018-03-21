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Библиотека в кармане: 250 тысяч книг стало доступно в сети
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Библиотека в кармане: 250 тысяч книг стало доступно в сети 

Mos.ru 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Библиотеки совместно с городским Департаментом культуры открыли для читателей онлайн-доступ к электронной базе изданий. Чтобы скачать электронную книгу, необходимо завести годовой именной аккаунт «ЛитРес: Библиотека», обратившись в читальню, и установить приложение «ЛитРес». Оно доступно для операционных систем iOS и Android. Загрузить нужную книгу можно также с помощью компьютера или любого другого устройства, на котором есть интернет-браузер. Чтение доступно в режиме офлайн.
«В электронной библиотеке представлено порядка 250 тысяч произведений. В базе есть художественная литература, отечественная и зарубежная классическая проза, издания, посвященные искусству и литературе. Доступны аудиокниги. Еще один важный плюс электронной библиотеки — появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг», — рассказала Мария Рогачева, генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров.
Электронная книга выдается пользователю на две недели, в течение этого времени она будет недоступна для других читателей. По истечении срока произведение пропадет из списка книг в приложении и возвратится в список доступной литературы. Самые популярные книги добавлены в электронное хранилище в нескольких экземплярах. Фонд будет постоянно пополняться популярной среди читателей литературой и знаковыми новинками.
«Завести аккаунт в электронной библиотеке можно будет на Московском культурном форуме, который пройдет в Манеже с 23 по 25 марта, там же можно оформить читательский билет», — добавила Мария Рогачева.
В московских библиотеках можно бесплатно почитать в электронном виде и профессиональную периодику. Посетители могут найти узкоспециализированные научные и деловые издания, например журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге. Электронный доступ открыли более чем к 40 изданиям, в том числе различным справочникам.
В некоторых читальнях есть собственные электронные базы литературы: например, библиотека имени Н. А. Некрасова оцифровывает редкие и старинные книги, их можно скачать здесь.
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