Библиотека в кармане: 250 тысяч книг стало доступно в сети

Библиотеки совместно с городским Департаментом культуры открыли для читателей онлайн-доступ к электронной базе изданий. Чтобы скачать электронную книгу, необходимо завести годовой именной аккаунт «ЛитРес: Библиотека», обратившись в читальню, и установить приложение «ЛитРес». Оно доступно для операционных систем iOS и Android. Загрузить нужную книгу можно также с помощью компьютера или любого другого устройства, на котором есть интернет-браузер. Чтение доступно в режиме офлайн.

«В электронной библиотеке представлено порядка 250 тысяч произведений. В базе есть художественная литература, отечественная и зарубежная классическая проза, издания, посвященные искусству и литературе. Доступны аудиокниги. Еще один важный плюс электронной библиотеки — появление новинок практически одновременно с запуском продаж бумажных книг», — рассказала Мария Рогачева , генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров.

Электронная книга выдается пользователю на две недели, в течение этого времени она будет недоступна для других читателей. По истечении срока произведение пропадет из списка книг в приложении и возвратится в список доступной литературы. Самые популярные книги добавлены в электронное хранилище в нескольких экземплярах. Фонд будет постоянно пополняться популярной среди читателей литературой и знаковыми новинками.

«Завести аккаунт в электронной библиотеке можно будет на Московском культурном форуме, который пройдет в Манеже с 23 по 25 марта, там же можно оформить читательский билет», — добавила Мария Рогачева.

В московских библиотеках можно бесплатно почитать в электронном виде и профессиональную периодику. Посетители могут найти узкоспециализированные научные и деловые издания, например журналы и газеты об экономике, управлении и финансах, а также о литературе, истории, маркетинге. Электронный доступ открыли более чем к 40 изданиям, в том числе различным справочникам.

В некоторых читальнях есть собственные электронные базы литературы: например, библиотека имени Н. А. Некрасова оцифровывает редкие и старинные книги, их можно скачать здесь.