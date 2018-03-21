«Ректор университета — первый среди равных»

— Госпожа ректор, благодарю вас за предоставленную возможность поговорить с вами. Российская система высшего образования всегда была ориентирована на немецкую. Вот почему ваш комментарий будет очень важен для наших читателей. Нынешнее время поднимает новые вопросы. Есть признаки того, что выборы ректоров в России могут быть очень скоро отменены. На ваш взгляд, каковы преимущества выборов ректоров и каковы недостатки их назначения? К чему это может привести в будущем? И возможно ли подобное в Европе?

— Некоторые страны могут назначать ректоров, но они не должны быть образцом для подражания для вашей страны. Так обстоит дело в Турции , например. За многие годы там сложилась практика подавать список из трех кандидатов на пост ректора в министерство. И министерство затем выбирало, кого назначить. И избранный кандидат не обязательно значился на первом месте. Это явление усилилось в последние годы, так что теперь ректоров назначают.

Лично я абсолютно против назначения и — за выборы, потому что по сути дела ректор университета — это primus inter pares, то есть первый или первая в сообществе преподавателей вуза, в том числе и потому, что профессора и преподаватели захотели избрать этого человека. Это предпосылка для совместной работы с преподавательским сообществом.

В противном же случае создаются отношения «начальник-подчиненный» и требуется власть государства, чтобы добиваться своего. Но если вы хотите иметь самодостаточную и развивающуюся систему, тогда вам просто необходимы выборы, потому что только в этом случае лидерство ректора может быть признано. Лидерство не подразумевает неограниченное господство. Лидерство означает, что руководству вуза добровольно передана ответственность. Передана большинством по причине, что оно того хочет, а не потому, что должно это делать. И это условие — решающее для академической системы.

— Назначение ректоров, как в Турции, возможно в других странах Европы? В странах Европейского Союза

— В Европе существуют правила, по которым ректор должен быть выбранным лицом. Турция — это тоже страна европейская. Но Турция — исключение. В ЕС же ректоров выбирают, а не назначают.

— Как Вы оцениваете состояние системы высшего образования в Европе? В России многие критикуют Болонскую систему. Как ее оцениваете Вы? И какие преимущества имеет данная система для подготовки специалистов?

— В Германии тоже многие критикуют Болонскую систему. Но она позитивно развивается вот уже почти два десятилетия. Это касается лучшей мобильности студентов в Европе, поскольку прохождение аттестации в других странах стало проще. Получив степень бакалавра, можно поступить на магистерскую программу иной профессиональной направленности. Например, вы сначала изучаете литературоведение, а затем комбинируете его с магистерским курсом по журналистике. И это только одна возможность из многих. В этом я вижу положительную сторону. Есть и отрицательные, над которыми мы продолжаем работать, — некоторые образовательные программы не работают на полную мощность, поскольку выбор бакалаврских и магистерских программ слишком широк. Но преимуществ больше, чем недостатков, в самом деле.

— В России зарплаты профессоров и администрации вузов существенно отличаются. Проблем добавляет и то, что информация о заработной плате конфиденциальна. Прозрачна ли система оплаты труда в Германии? И существенна ли разница в доходах профессоров и, например, ректора?

— Система доходов в основном прозрачна. Мы знаем, что у различных категорий наших профессоров есть основной оклад, данные о котором являются общедоступными и известными. У нас есть так называемая средняя заработная плата для профессоров в каждой федеральной земле Германии, так что в среднем здесь, в Берлине, эта цифра составляет около 92 000 евро в год. Но есть люди, которые получают меньше, и те, кто получает существенно больше. Что прозрачно и общеизвестно, так это то, что средняя зарплата составляет около 92 000 евро.

Сколько получает конкретный человек, неизвестно, потому что переговоры с г-ном Майером или г-ном Шульце и т. д. ведут только ректор и канцлер (глава администрации университета). Другим коллегам-профессорам эта информация недоступна. У нас существует гибкая система поощрений. Те, кто очень хорош, могут получать больше бонусов, чем другие коллеги. Но о конкретных суммах поощрений тоже никому не известно. Об этом знают только ректор и руководство вуза. Конечно, коллеги между собой эти вопросы обсуждают.

Деканы зарабатывают не больше своих коллег-преподавателей. Они получают надбавку, сумма которой всем известна. Преподаватель, занимающий должность декана, получает на 800 евро в месяц больше, чем его коллеги. Это дополнительная зарплата, которую платят за обязанности декана.

Об оплате работы ректоров, президентов и других руководящих работников, которые находятся за пределами тарифной сетки, решение принимает попечительский совет университета. Данные об этих зарплатах не разглашаются. Но они не намного выше жалования других профессоров.

— Может ли ректор получать оклад в десять раз больше?

— Нет. Существует «потолок», согласно которому ректоры не могут зарабатывать больше, чем руководители департаментов в правительстве конкретной федеральной земли. И ни в коем случае они не могут получать в десять раз больше. Конечно, ректоры хорошо зарабатывают. У них есть соответствующие положению надбавки, но они получают не больше, чем хорошие ученые. Совершенно точно. В каждом университете есть очень-очень хорошие исследователи, которые получают зарплату большую, чем ректор.

— Некоторые ректоры в нашей стране занимаются предпринимательской деятельностью на основе университетов, которыми руководят, или параллельно со своей основной деятельностью. Возможно ли подобное в Германии?

— Да, это возможно, но только один рабочий день в неделю. Существует твердое правило, прозрачное, что профессора могут тратить 20 процентов своего рабочего времени вне университета на другую, в том числе предпринимательскую, деятельность. Но они должны получить разрешение от ректора и указать, чем они занимаются в это время. Таким образом, они не могут заработать миллион или что-то в этом роде. И должно быть известно, что они делают в это время. Они должны заявить о второй работе, а затем получить разрешение. Так что непомерная зарплата за стенами университета вряд ли возможна…

— Ни один ректор не может стать «олигархом»?

— Нет. Но я говорила о профессорах.

— А что по поводу ректоров?

— Ректоры имеют те же права, что и профессора. Поэтому, если бы я захотела, то могла бы получить разрешение на работу у начальства, у моего попечительского совета. Но мне разрешили бы заниматься какими-то незначительными вещами, потому что моя основная работа — это работа ректора. Но в отношении дополнительной занятости я обладаю теми же правами и обязанностями, что и мои профессора.

— Госпожа ректор, большое спасибо за интервью.

Лана ВЛАДИМИРОВА,

интернет-журнал «Интересант»

Редакция сердечно благодарит госпожу Анну Ходель за помощь в организации интервью.

Немецкую версию интервью с ректором Университета Гумбольдта в Берлине професссором Сабиной Кунст читайте здесь.

Die deutsche Version des Interviews mit der Präsidentin der Humboldt-Universität Frau Prof. Dr. -Ing. Dr. Sabine Kunst lesen Sie bitte hier.