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Фирма из Белгорода за 4 млн отловит бездомных собак в Орле
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Фирма из Белгорода за 4 млн отловит бездомных собак в Орле 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Проблему отлова безнадзорных животных в областном центре обсудили на рабочем совещании в администрации города накануне, 21 марта.
Заместитель начальника управления городского хозяйства Николай Галка сообщил, что контракт на отлов бродячих животных на территории региона и Орла заключён ООО «Экосервис» из Белгорода. Стоимость контракта составила 3 млн 950 тысяч рублей.
Глава администрации Орла Александр Муромский поручил Галке работать во взаимодействии с коллегами из областного управления ветеринарии.
Напомним, в 2018 году объем средств из бюджета Орловской области на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен вдвое по сравнению с прошлым годом.
В минувшем году в бюджете региона решение проблемы было направлено порядка 2 миллионов рублей. В текущем году на эти цели выделено уже 5 млн рублей. Всего в Орловской области в прошлом году была отловлена 731 безнадзорная собака.
В прошлом месяце в областном центре в рамках прямого договора с ИП Никитин была отловлена 41 собака.
Сообщение Фирма из Белгорода за 4 млн отловит бездомных собак в Орле появились сначала на РИА 57.
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