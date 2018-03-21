Фирма из Белгорода за 4 млн отловит бездомных собак в Орле

Проблему отлова безнадзорных животных в областном центре обсудили на рабочем совещании в администрации города накануне, 21 марта.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Николай Галка сообщил, что контракт на отлов бродячих животных на территории региона и Орла заключён ООО «Экосервис» из Белгорода . Стоимость контракта составила 3 млн 950 тысяч рублей.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил Галке работать во взаимодействии с коллегами из областного управления ветеринарии.

Напомним, в 2018 году объем средств из бюджета Орловской области на отлов и содержание безнадзорных животных увеличен вдвое по сравнению с прошлым годом.

В минувшем году в бюджете региона решение проблемы было направлено порядка 2 миллионов рублей. В текущем году на эти цели выделено уже 5 млн рублей. Всего в Орловской области в прошлом году была отловлена 731 безнадзорная собака.

В прошлом месяце в областном центре в рамках прямого договора с ИП Никитин была отловлена 41 собака.