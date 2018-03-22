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Жителя Кыштыма насквозь проткнул кусок доски
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Жителя Кыштыма насквозь проткнул кусок доски 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Кыштыме рабочего одного и лесопилок насквозь проткнул кусок доски — пострадавшему потребовалось срочная операция — об этом сообщил заведующий травматологическим отделением городской больницы Николай Тарасов.
Всё произошло в конце смены, когда молодой рабочий проходил мимо работающего станка. Внезапно из станка вылетел кусок доски, который пронзил рабочего насквозь в районе ягодиц. К счастью, внутренние органы не были задеты.
«Если бы угол был немного другой, то доска пробила тело в районе живота, и тогда его бы просто к нам уже не привезли, — рассказывает Николай Тарасов. — Операция была непростой. Кусок доски пришлось разрезать на части, а также удалять многочисленные занозы. Теперь пострадавшему предстоят многочисленные промывания раны».
Несчастным случаем на производстве уже заинтересовались полицейские — они побеседовали с пострадавшим и владельцем лесопилки.
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