Жителя Кыштыма насквозь проткнул кусок доски

Кыштыме рабочего одного и лесопилок насквозь проткнул кусок доски — пострадавшему потребовалось срочная операция — об этом сообщил заведующий травматологическим отделением городской больницы Николай Тарасов

Всё произошло в конце смены, когда молодой рабочий проходил мимо работающего станка. Внезапно из станка вылетел кусок доски, который пронзил рабочего насквозь в районе ягодиц. К счастью, внутренние органы не были задеты.

«Если бы угол был немного другой, то доска пробила тело в районе живота, и тогда его бы просто к нам уже не привезли, — рассказывает Николай Тарасов. — Операция была непростой. Кусок доски пришлось разрезать на части, а также удалять многочисленные занозы. Теперь пострадавшему предстоят многочисленные промывания раны».

Несчастным случаем на производстве уже заинтересовались полицейские — они побеседовали с пострадавшим и владельцем лесопилки.