Ещё
Метровый кусок дерева пронзил кыштымца на лесопилке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метровый кусок дерева пронзил кыштымца на лесопилке 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Предстоит длительное лечение.
20 марта в Кыштыме на лесопилке кусок необработанной древесины проткнул 23-летнего работника, когда тот проходил мимо станка. Молодого человека экстренно госпитализировали.
Как пишет «Кыштымский рабочий», врачи достали из тела пострадавшего метровый деревянный обломок. Однако внутренние органы молодого человека не были задеты — у него повреждены лишь мягкие ткани. В настоящее время состояние кыштымца оценивается как средней тяжести.
Следует отметить, что рабочий будет проходить длительное лечение. Перевязки ему будут делать под наркозом, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
В Еланском гарнизоне рухнула крыша пятиэтажки Нарушение ПДД на переезде влетит в копеечку "Аэрофлот": снятый с рейса в Казани пилот не был пьян
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию300
Как Путин поступит с Собчак после выборов572
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге6
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье57
Грудинин представил Путину свою программу122
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение