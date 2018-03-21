Истец умер, не дождавшись компенсации за ожоги на работе

В разговоре с журналистами ОТС по телефону Сергей не скрывал эмоций. Слишком много пришлось пережить его отцу: тяжелая операция, болезненные перевязки, реабилитация. Тот злополучный день в августе 2014 года его отец пересказывал неоднократно, вот только чем закончится история, он уже никогда не узнает. 30 февраля 2018 слесарь-ремонтик муниципального учреждения бассейн «Лазурный» Владимир Ш., получивший 70% ожогов тела на работе, скончался от сердечного приступа у себя дома.

— Он слесарем работал там, фильтры чистил. Как я понял от отца, там заглушка была, и ее разорвало. Он перекрыл какой-то кран, чтобы вода не пошла. Он говорил, если бы вода пошла дальше, она попала бы в электрощит, — рассказал Сергей Ш.

По словам сына, отец не допустил замыкания. Еще не известно, что могло бы случиться. В этот день в бассейне плавали дети. Но руководство учреждения поступок не оценило, наоборот, позже предложили написать заявление об увольнении. Все это время слесарь-ремонтник 5 разряда болел. Уколы, таблетки, перевязки. Даже в зал Калининского районного суда его пришлось везти на инвалидной коляске, чтобы показать работодателю, что человеку нелегко. Прокуратура и независимые юристы встали на защиту мужчины.

— Суд взыскал 800 тысяч морального вреда. Взыскал средства, потраченные им на лекарство, взыскал невыплаченную заработную плату. Всего получилось 840 тысяч рублей, — сообщила руководитель юридической компании Инесса Рябинина.

— Кто выступал ответчиком?

— Ответчиком выступал ряд организаций. Одна из главных — мэрия Новосибирска и учреждение, которое создано мэрией, я не буду голословной, я назову правильно — это муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирска, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва, центр водных видов спорта.

Решение суда вынесено 11 августа 2017 года, по сути, в течение трех месяцев ответчики добровольно должны были перечислить на счет потерпевшего всю сумму компенсации. Увы, юристам пришлось заручаться поддержкой судебных приставов. Но даже когда исполнительный лист попал в учреждение, его вернули.

— В бухгалтерию приносят документы с пометкой «К оплате». Задача бухгалтера — этот документ оплатить. Директор этот документ не подписал в виду того, что он неправильно оформлен. К бухгалтеру тут претензий нет никаких. Есть пометка — мы оплатили, нет пометки — мы не оплачиваем, — сообщила заместитель главного бухгалтера МАУ ДО СДЮСШОР Центр водных видов спорта Анастасия Куклина.

Что в документах не понравилось директору, выяснить журналистам ОТС не удалось, на рабочем месте его не оказалось. Хотя днем раньше в мэрию Новосибирска и в учреждение был отправлен официальный запрос — почему не исполняется решение суда? 21 марта юристы вновь встретятся в суде с представителями мэрии Новосибирска. Чиновники направили ходатайство в службу судебных приставов в с просьбой отозвать исполнительный лист в связи со смертью истца.