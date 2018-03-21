Финская журналистка: а как бы я сама поступила, если бы была российским избирателем?

Поскольку альтернативой Путину являются сталинист и брюзга, который любит обзываться, выборы в России — это не так уж весело, пишет корреспондент финской «Илталехти» (Iltalehti) Марикки Нюкянен (Marikki Nykänen).

18 марта россияне вновь выбрали бывшего агента КГБ Владимира Владимировича Путина на пост президента. Таким образом, знакомые лица не исчезнут с экранов телевизоров россиян. Страна продолжает движение по накатанной колее. Война по-прежнему будет идти, но все же не слишком близко к дому.

В России говорят, что вместо голосования на выборах можно было бы просто кивнуть телевизору. Здравствуй, Путин, мы с тобой.

Кандидаты, выступавшие в качестве альтернативы Путину, очень пугают. На теледебатах ультранационалист Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак «отвратительной сукой». Он просто напрашивался на перепалку и вел себя агрессивно. Собчак, в свою очередь, слишком богата, чтобы понимать простых людей, она говорила перед выборами о незначительных вещах. В партии коммунистически настроенного Павла Грудинина хотят реабилитировать тирана Сталина.

В таком окружении Владимир Владимирович кажется достойным кандидатом. Пожалуй, действительно нужно было голосовать за него, чтобы к власти не пришел кто-нибудь из этих клоунов.

За пределами телевизионного мира тоже происходит всякое. Оппозиционер Алексей Навальный создал себе большую сеть сторонников. Его штабы открыты по всей России. Сторонники Навального ходили от двери к двери, проводили работу в социальных сетях и устраивали митинги.

Кампании Навального поддерживали, в том числе, юристы, которые пытались гарантировать участникам соблюдение конституционных прав. Несмотря на все трудности и препятствия, иногда везло.

Оппозиционные силы довольно слабы и организованы плохо. Партии вступают друг с другом в перепалки, и это Кремлю на руку. Ксения Собчак и Алексей Навальный, которые раньше сходились во взглядах, рассорились за тот год, когда велась подготовка к переизбранию президента Путина.

Сторонники Путина и сторонники оппозиционных партий сильно различаются. Если кандидат, например, поддерживает идею реабилитации Сталина, голосующие за него россияне четко понимают, о чем идет речь. А люди, голосующие за Путина, просто считают свои взгляды правильным гражданским выбором и не думают, что его надо как-то обосновывать. Вся эта канитель с выборами напоминает полировку щита «настоящего гражданина».

Жизнь простого народа в России — совсем не сахар. Из-за падения курса рубля уровень жизни снизился на 50%. У молодежи нет средств, чтобы съехать от родителей. Пенсионеры, выживающие на незначительные доходы, отдают часть денег детям, потому что те не могут обеспечить семью.

Благодаря государству россияне получили новые налоги и информацию о том, что условия их жизни связаны исключительно с действиями западных стран.

Чтобы ситуация в России изменилась, необходимы более сильные институты. Интересно будет наблюдать за тем, что произойдет после выборов с сетью, созданной Навальным. Организация намерена продолжать политическую деятельность. Посмотрим, что это означает на практике.

От одного только голосования на нечестных выборах в России ничего не изменится.