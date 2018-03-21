«Борз»: какой автомат получился у чеченцев

Весьма востребованный в свое время чеченский автомат «Борз» является прекрасным примером малогабаритного, недорого и простого пистолета-пулемета, который хорошо зарекомендовал себя в ближнем бою. Однако использование неподходящих сталей и невысокое качество производства стало причинами отказа от такого оружия в свое время.

Чеченский Волк

Высокая популярность оружия является результатом максимально простой конструкции, невысокой стоимости и доступности. Производство мелкосерийно было налажено на мощностях Грозненского машиностроительного завода «Красный молот» согласно распоряжения президента Дудаева. Патронами для оружия послужили пистолетные 9-мм пули Макарова. Оружие предоставляло возможность ведения как одиночного, так и автоматического огня. В структуре войск Чечни имелось распределение, штатные образцы армейского вооружения передавались армии, все остальное оружие — силам ополчения республики. Часто ополченцы вооружались за собственные средства, что и послужило причиной популярности «ВОЛКА», который не может похвастаться высокой точностью стрельбы.

История происхождения

Период 1990-х годов можно охарактеризовать, как время всеобщей напряженности и вооруженности среди республик входящих в состав СССР. За время нахождения в составе союза в некоторой степени удавалось сглаживать конфликты и держать ситуацию под контролем. Однако развал Советского Союза представил именно ту искру, которая и подожгла процесс войны между государствами. Присутствием многочисленных мелких конфликтов было сложно кого-то удивить, а еще вчерашние «народы братья» были готовы выступить в открытую и начать масштабную войну. Единственным условием являлось то, что всем требовалось оружие и в значительных количествах. К 1992 году оружейниками Армении был разработан и отправлен на производство К6-92, который и стал прототипом для производства чеченского пистолет-пулемета «Борз».

Этот пистолет-пулемет полностью оправдал свое предназначение как доступное оружие для формирования отрядов партизанского типа. В первую очередь, ПП Борз является оружием скрытого ношения, которое может быть применено для быстрого использования и стрельбы с близкого расстояния. Недостаток качественной стали и начало войны стали причинами прекращения производства этого оружия, однако в последующие годы умельцами было выпущено огромное количество кустарных вариантов пистолета-пулемета.