Китайцы хотят построить в Ульяновской области завод медоборудования 

В Ульяновск прибыла бизнес-делегация из Китая с намерением принять участие в создании совместного российско-китайского медицинского кластера, ее участники встретились с председателем регионального правительства Александром Смекалиным. Инициаторы проекта — «НТМ Групп» привезли еще несколько китайских компаний — производителей медицинского оборудования, которые заинтересованы в локализации производства на территории Ульяновской области. Инвестор уже в мае планирует выйти на стройку, одновременно будет арендовать площади в корпусе индустриального парка в ПОЭЗ «Ульяновск», где начнет сборку медицинских изделий.