Ещё
Китайцы хотят построить в Ульяновской области завод медоборудования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайцы хотят построить в Ульяновской области завод медоборудования 

АиФ — Ульяновск 4 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновск прибыла бизнес-делегация из Китая с намерением принять участие в создании совместного российско-китайского медицинского кластера, ее участники встретились с председателем регионального правительства Александром Смекалиным. Инициаторы проекта — «НТМ Групп» привезли еще несколько китайских компаний — производителей медицинского оборудования, которые заинтересованы в локализации производства на территории Ульяновской области. Инвестор уже в мае планирует выйти на стройку, одновременно будет арендовать площади в корпусе индустриального парка в ПОЭЗ «Ульяновск», где начнет сборку медицинских изделий.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске с августа разыскивают пропавшего Дмитрия Пазюка Ульяновцы голосуют, пробираясь через сугробы: снег превысил месячную норму В Ульяновске прошел Съезд народов: 2019 будет годом национального единства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов585
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию303
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге8
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье60
Грудинин представил Путину свою программу138
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
05:26
«Русские боятся потерять Белоруссию»
СНГ
01:08
Ведущая прогноза погоды эротично станцевала в эфире
Шоу-бизнес
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
00:44
Единой Украины нет и быть не может
Украина Статьи
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение